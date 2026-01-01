У Рівному російський дрон вдарив по кладовищу, де поховані Герої





Про це Олександр Коваль.



"Пошкоджено понад 10 могил.



Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих.



Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського.



Тримаймося. Підтримуймо один одного. І пам’ятаймо, яка ціна нашої свободи", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворожий безпілотник атакував кладовище у Рівному, де поховані наші Герої.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"Пошкоджено понад 10 могил.Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих.Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського.Тримаймося. Підтримуймо один одного. І пам’ятаймо, яка ціна нашої свободи", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що найбільше. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.

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