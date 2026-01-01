У Рівному російський дрон вдарив по кладовищу, де поховані Герої

У Рівному російський дрон вдарив по кладовищу, де поховані Герої
Ворожий безпілотник атакував кладовище у Рівному, де поховані наші Герої.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Пошкоджено понад 10 могил.

Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих.

Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського.

Тримаймося. Підтримуймо один одного. І пам’ятаймо, яка ціна нашої свободи", - йдеться в повідомленні.
У Рівному російський дрон вдарив по кладовищу, де поховані Герої

Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.
У Рівному російський дрон вдарив по кладовищу, де поховані Герої

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Теги: Рівне, дрон, кладовище
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