У Рівному російський дрон вдарив по кладовищу, де поховані Герої
Сьогодні, 16:36
Ворожий безпілотник атакував кладовище у Рівному, де поховані наші Герої.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Пошкоджено понад 10 могил.
Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих.
Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського.
Тримаймося. Підтримуймо один одного. І пам’ятаймо, яка ціна нашої свободи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Пошкоджено понад 10 могил.
Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих.
Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського.
Тримаймося. Підтримуймо один одного. І пам’ятаймо, яка ціна нашої свободи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.
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