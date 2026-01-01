Щогодини цієї ночі Росія атакувала Волинь «шахедами»: у Ковелі - влучання в «Епіцентр», СТО та автостоянку





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"Як і в попередні дні, ворог продовжує цілити по об’єктах електроенергетики та цивільній інфраструктурі. Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.



Найголовніше – попри чергову важку ніч, на Волині немає загиблих і травмованих. І це справді велике полегшення, зважаючи на інтенсивність ворожих атак", - йдеться в повідомленні.



Щодо електропостачання, то станом на зараз майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району.



"Розумію, наскільки виснажливими для людей стали ці дні й ночі. Постійні тривоги, звуки вибухів, хвилювання за рідних і свої домівки. Але прошу всіх не втрачати пильності та берегти себе. Жодне майно не варте людського життя.



Щиро дякую нашим захисникам неба, рятувальникам, енергетикам та всім, хто працював цієї ночі й продовжує працювати зараз. Завдяки вам область тримається, а люди мають змогу повертатися до звичного життя навіть після таких складних ночей", - зазначив виконувач обов'язків голови Волинської обласної державної військової адміністрації Роман Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергова важка ніч для Волині. Фактично щогодини ворог спрямовував на нашу область реактивні БпЛА типу «Шахед». Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 безпілотників, декілька з яких згодом вийшла на територію Львівської області.Про це повідомили у Волинській ОВА."Як і в попередні дні, ворог продовжує цілити по об’єктах електроенергетики та цивільній інфраструктурі. Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.Найголовніше – попри чергову важку ніч, на Волині немає загиблих і травмованих. І це справді велике полегшення, зважаючи на інтенсивність ворожих атак", - йдеться в повідомленні.Щодо електропостачання, то станом на зараз майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району."Розумію, наскільки виснажливими для людей стали ці дні й ночі. Постійні тривоги, звуки вибухів, хвилювання за рідних і свої домівки. Але прошу всіх не втрачати пильності та берегти себе. Жодне майно не варте людського життя.Щиро дякую нашим захисникам неба, рятувальникам, енергетикам та всім, хто працював цієї ночі й продовжує працювати зараз. Завдяки вам область тримається, а люди мають змогу повертатися до звичного життя навіть після таких складних ночей", - зазначив виконувач обов'язків голови Волинської обласної державної військової адміністрації

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