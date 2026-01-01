На трасі Київ-Одеса російський дрон вдарив по авто: загинуло троє людей





Про це повідомляє Тимура Ткаченка.



"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах… Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ - Одеса горять автомобілі", - йдеться у заяві.



За інформацією ОВА, внаслідок атаки є загиблі та травмовані. Їхня кількість ще уточнюється.



"Попередньо, є загиблі та травмовані. За кожною такою новиною - людські життя, родини та біль. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений", - додав Ткаченко.



За даними прокуратури, загинуло троє людей. Ще четверо були поранені.



Удар стався у селищі Чабани, поблизу ТЦ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 20 жовтня дрон вдарив по трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки є загиблі та травмовані.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах… Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ - Одеса горять автомобілі", - йдеться у заяві.За інформацією ОВА, внаслідок атаки є загиблі та травмовані. Їхня кількість ще уточнюється."Попередньо, є загиблі та травмовані. За кожною такою новиною - людські життя, родини та біль. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений", - додав Ткаченко.За даними прокуратури, загинуло троє людей. Ще четверо були поранені.Удар стався у селищі Чабани, поблизу ТЦ.

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