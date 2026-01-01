На трасі Київ-Одеса російський дрон вдарив по авто: загинуло троє людей

На трасі Київ-Одеса російський дрон вдарив по авто: загинуло троє людей
Вранці 20 жовтня дрон вдарив по трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки є загиблі та травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах… Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ - Одеса горять автомобілі", - йдеться у заяві.

За інформацією ОВА, внаслідок атаки є загиблі та травмовані. Їхня кількість ще уточнюється.

"Попередньо, є загиблі та травмовані. За кожною такою новиною - людські життя, родини та біль. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений", - додав Ткаченко.

За даними прокуратури, загинуло троє людей. Ще четверо були поранені.

Удар стався у селищі Чабани, поблизу ТЦ.

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Теги: Росія, війна
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