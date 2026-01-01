Удар по Ковелю: виникла пожежа на території автотранспортного підприємства. ФОТО
Сьогодні, 11:13
Вчора ввечері, 19 жовтня, внаслідок ворожого удару на Ковельщині відбулася пожежа на території автотранспортного підприємства.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.
Загалом до ліквідації залучалося 8 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу.
Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.
Загалом до ліквідації залучалося 8 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу.
Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.
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