У небі над Волинню та ще п'ятьма західними областями збили 80 російських дронів

У небі над Волинню та ще п'ятьма західними областями збили 80 російських дронів
Вдень 19 жовтня та вночі 20 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 80 реактивних БпЛА типу «Герань-2» та «Герань-4».

Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською, Івано-Франківською та Львівською областями.
У небі над Волинню та ще п'ятьма західними областями збили 80 російських дронів

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.

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Теги: Росія, війна, Волинь
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