Через часті повітряні тривоги пункти пропуску припиняють роботу: на кордоні з Польщею на Волині - скупчення авто

Через часті повітряні тривоги пункти пропуску припиняють роботу: на кордоні з Польщею на Волині - скупчення авто
20 жовтня станом на 12:00 у черзі на пункті пропуску «Ягодин» — 16 автобусів, на пункті пропуску «Устилуг» — 80 легкових автомобілів та 5 автобусів. Черга утворилася через часті повітряні тривоги на Волині, під час яких пункти пропуску припиняють роботу.

Про це у телефонному коментарі Суспільному повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

З її слів, також є накопичення транспорту з польського боку кордону на в'їзд в Україну, там очікує 40 легковиків. Скупчення вантажівок немає.

«Враховуючи те, що у нас зараз тривога і є загроза повітряної атаки, то тимчасово призупинені пропускні операції в пунктах пропуску. Не здійснюється пропуск осіб і транспортних засобів, тому прогнозуємо, що черги, можливо, будуть збільшуватися» — каже Маргарита Вершиніна.

Також вона додала, що людям, які планують виїздити за кордон, потрібно ретельно планувати маршрут та виїжджати заздалегідь.

«Попри затримки у роботі пропускна здатність пунктів пропуску за добу не зменшилась. По «Устилугу» — це 4000 тисячі осіб, а по «Ягодину» — 5000-6000 осіб», — каже Маргарита Вершиніна.

Зі слів речниці, під час повітряних тривог в Україні польська сторона приймає людей і транспортні засоби, які пройшли контроль на українському кордоні, але не здійснюється пропуск з Польщі в Україну через зупинку операцій з української сторони.

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Теги: Волинь, кордон, Польща
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