З 4 грудня змінюються правила роботи бізнесу під час жовтого рівня загрози





Відповідні правила передбачає постанова Кабінету Міністрів України № 1092, яка набула чинності 4 вересня 2026 року. Для підприємств без укриттів встановили перехідний період тривалістю три місяці, який завершується 4 грудня, пише



До цього часу такі підприємства можуть працювати у звичайному режимі за погодженням із трудовим колективом. Надалі для роботи під час жовтого рівня загрози вони мають забезпечити наявність укриття або безпечного простору.



Будувати окрему захисну споруду необов’язково. Відповідно до постанови № 1128 бізнес може облаштувати безпечний простір у наявній будівлі. Він має відповідати встановленим вимогам захисту від побічної дії звичайних засобів ураження та надлишкового тиску вибуху. Звичайна кімната без вікон або коридор таким простором не вважається.



Також підприємства повинні розмістити на вході табличку з інформацією про наявність укриття чи безпечного простору або про їх відсутність. Крім того, необхідно визначити порядок дій персоналу під час повітряної тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємства, які не мають укриття, повинні визначити безпечне місце для працівників і відвідувачів.Відповідні правила передбачає постанова Кабінету Міністрів України № 1092, яка набула чинності 4 вересня 2026 року. Для підприємств без укриттів встановили перехідний період тривалістю три місяці, який завершується 4 грудня, пише misto.media До цього часу такі підприємства можуть працювати у звичайному режимі за погодженням із трудовим колективом. Надалі для роботи під час жовтого рівня загрози вони мають забезпечити наявність укриття або безпечного простору.Будувати окрему захисну споруду необов’язково. Відповідно до постанови № 1128 бізнес може облаштувати безпечний простір у наявній будівлі. Він має відповідати встановленим вимогам захисту від побічної дії звичайних засобів ураження та надлишкового тиску вибуху. Звичайна кімната без вікон або коридор таким простором не вважається.Також підприємства повинні розмістити на вході табличку з інформацією про наявність укриття чи безпечного простору або про їх відсутність. Крім того, необхідно визначити порядок дій персоналу під час повітряної тривоги.

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