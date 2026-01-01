Росіяни вдарили по торговельному центрі на Рівненщині: троє поранених

Росіяни вдарили по торговельному центрі на Рівненщині: троє поранених
Торговий центр зазнав атаки на Рівненщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували.

Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна.

Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.

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Теги: Рівненщина, атака
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