Росіяни вдарили по торговельному центрі на Рівненщині: троє поранених





Про це Олександр Коваль.



"За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували.



Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна.



Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торговий центр зазнав атаки на Рівненщині.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації"За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували.Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна.Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що найбільше. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.

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