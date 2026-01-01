Пенсіонерам дали час до 31 грудня: хто ризикує залишитися без виплат





Про це йдеться в повідомленні ПФУ.



Законодавством визначено дві категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат, які до 31 грудня кожного календарного року мають проходити фізичну ідентифікацію.



Це пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які:



тимчасово проживають за межами України;

проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України.

Нагадаємо, в Україні досягнення 65 років не гарантує автоматичного призначення пенсії, якщо людині бракує необхідного страхового стажу, проте в такій ситуації



Пройти фізичну ідентифікацію можна в один зі способів:



особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації отримувача виплати) або в установі уповноваженого банку;

за допомогою відеоконференцзв’язку. Зареєструватись для проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс вебпорталу Фонду “Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку”;

через “Дія.Підпис” (“Дія ID”);

через закордонні дипломатичні установи України, якщо отримувач виплати тимчасово проживає за кордоном.



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Ознайомитись з результатом проходження фізичної ідентифікації та її датою (останньою) можна, скориставшись сервісом “Моя ідентифікація” в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку “Пенсійний фонд”.



Проходити щороку фізичну ідентифікацію не мають одержувачі пенсій та страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій України, проживають на підконтрольній Україні території та перевели виплату пенсії за новим місцем проживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсійний фонд України пояснив, кому з українських пенсіонерів потрібно обов’язково пройти фізичну ідентифікацію до кінця року.Про це йдеться в повідомленні ПФУ.Законодавством визначено дві категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат, якіЦе пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які:Нагадаємо, в Україні, якщо людині бракує необхідного страхового стажу, проте в такій ситуації держава надає альтернативну фінансову підтримку Пройти фізичну ідентифікацію можна в один зі способів:Ознайомитись з результатом проходження фізичної ідентифікації та її датою (останньою) можна, скориставшись сервісом “Моя ідентифікація” в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку “Пенсійний фонд”.Проходити щороку фізичну ідентифікацію не мають одержувачі пенсій та страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій України, проживають на підконтрольній Україні території та перевели виплату пенсії за новим місцем проживання.

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