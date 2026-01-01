Пенсіонерам дали час до 31 грудня: хто ризикує залишитися без виплат

Пенсіонерам дали час до 31 грудня: хто ризикує залишитися без виплат
Пенсійний фонд України пояснив, кому з українських пенсіонерів потрібно обов’язково пройти фізичну ідентифікацію до кінця року.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Законодавством визначено дві категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат, які до 31 грудня кожного календарного року мають проходити фізичну ідентифікацію.

Це пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які:

  • тимчасово проживають за межами України;

  • проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України.

    • Нагадаємо, в Україні досягнення 65 років не гарантує автоматичного призначення пенсії, якщо людині бракує необхідного страхового стажу, проте в такій ситуації держава надає альтернативну фінансову підтримку.

    Пройти фізичну ідентифікацію можна в один зі способів:

  • особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації отримувача виплати) або в установі уповноваженого банку;

  • за допомогою відеоконференцзв’язку. Зареєструватись для проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс вебпорталу Фонду “Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку”;

  • через “Дія.Підпис” (“Дія ID”);

  • через закордонні дипломатичні установи України, якщо отримувач виплати тимчасово проживає за кордоном.


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    Ознайомитись з результатом проходження фізичної ідентифікації та її датою (останньою) можна, скориставшись сервісом “Моя ідентифікація” в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку “Пенсійний фонд”.

    Проходити щороку фізичну ідентифікацію не мають одержувачі пенсій та страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій України, проживають на підконтрольній Україні території та перевели виплату пенсії за новим місцем проживання.

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    Теги: пенсія, ПФУ, Пенсійний Фонд
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