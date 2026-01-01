Пенсіонерам дали час до 31 грудня: хто ризикує залишитися без виплат
Сьогодні, 14:55
Пенсійний фонд України пояснив, кому з українських пенсіонерів потрібно обов’язково пройти фізичну ідентифікацію до кінця року.
Про це йдеться в повідомленні ПФУ.
Законодавством визначено дві категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат, які до 31 грудня кожного календарного року мають проходити фізичну ідентифікацію.
Це пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які:
тимчасово проживають за межами України;
проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України.
Нагадаємо, в Україні досягнення 65 років не гарантує автоматичного призначення пенсії, якщо людині бракує необхідного страхового стажу, проте в такій ситуації держава надає альтернативну фінансову підтримку.
Пройти фізичну ідентифікацію можна в один зі способів:
особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації отримувача виплати) або в установі уповноваженого банку;
за допомогою відеоконференцзв’язку. Зареєструватись для проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс вебпорталу Фонду “Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку”;
через “Дія.Підпис” (“Дія ID”);
через закордонні дипломатичні установи України, якщо отримувач виплати тимчасово проживає за кордоном.
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Ознайомитись з результатом проходження фізичної ідентифікації та її датою (останньою) можна, скориставшись сервісом “Моя ідентифікація” в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку “Пенсійний фонд”.
Проходити щороку фізичну ідентифікацію не мають одержувачі пенсій та страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій України, проживають на підконтрольній Україні території та перевели виплату пенсії за новим місцем проживання.
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Про це йдеться в повідомленні ПФУ.
Законодавством визначено дві категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат, які до 31 грудня кожного календарного року мають проходити фізичну ідентифікацію.
Це пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які:
Нагадаємо, в Україні досягнення 65 років не гарантує автоматичного призначення пенсії, якщо людині бракує необхідного страхового стажу, проте в такій ситуації держава надає альтернативну фінансову підтримку.
Пройти фізичну ідентифікацію можна в один зі способів:
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Декому з пенсіонерів уріжуть виплати 2027-го: хто втратить частину грошей
Ознайомитись з результатом проходження фізичної ідентифікації та її датою (останньою) можна, скориставшись сервісом “Моя ідентифікація” в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку “Пенсійний фонд”.
Проходити щороку фізичну ідентифікацію не мають одержувачі пенсій та страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій України, проживають на підконтрольній Україні території та перевели виплату пенсії за новим місцем проживання.
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