Не вистачило стажу для пенсії: українцям розповіли, на які виплати можна розраховувати після 65 років

В Україні досягнення 65 років не гарантує автоматичного призначення пенсії, якщо людині бракує необхідного страхового стажу, проте в такій ситуації держава надає альтернативну фінансову підтримку.Про це пише видання «На пенсії».На які виплати можуть розраховувати українці без потрібного стажу та як правильно оформити таку допомогу — дізнавайтеся у матеріалі.Для того, аби громадянину вийти на пенсію у 2026 році у віці 60 років, йому потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки — щонайменше 23 років стажу, у 65 років — щонайменше 15 років стажу.Упродовж наступних двох років критерії для виходу на заслужений відпочинок будуть стростати. Зокрема:у 2027 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться не менше ніж 34 роки страхового стажу, а в 63 роки — від 24 років.У 2028 році, ці норми зростуть до 35 років стажу для 60-річних громадян та до 25 років — для осіб віком від 63 років.Зауважимо, що вимоги щодо страхового стажу для оформлення пенсійних виплат у 65 років залишаться без змін.Які виплати отримуватимуть українці, котрим не вистачає стажуЯкщо людині не вистачає стажу при досягненні пенсійного віку, при цьому вона має лише 10 років стажу, то права на пенсію за віком у цьому віці вона не набуває.Навіть якщо потрібного страхового стажу немає, після виповнення 65 років людина не залишиться без фінансових виплат від держави. У подібних обставинах можна оформити державну соціальну допомогу для осіб, які не набули права на пенсію.Цю виплату призначають на основі вимог законодавства з обов’язковим урахуванням сукупного доходу та майнового стану заявника.Щоб вирахувати суму, беруть загальний дохід сім’ї за останні шість місяців і ділять його на кожного її члена. Допомогу призначають на пів року, а потім її розмір перераховують заново. Тому кожна людина отримує різну суму — усе залежить від статків і сімейних обставин.У 2026 році прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. Проте це лише орієнтир для розрахунків, а не гарантована виплата для кожного.Для того щоб подати заяву на призначення такої допомоги, громадяни можуть скористатися двома способами:особисто подати заву, відвідавши сервісний центр Пенсійного фонду;подати онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.Разом із заявою потрібно подати:паспорт або інший документ, що посвідчує особу;реєстраційний номер облікової картки платника податків;декларація про доходи та майновий стан;документи, що підтверджують страховий стаж.