Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 8 жовтня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,86 грн. Впали й показники євро та злотого: на 48 та 15 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,86 (-9 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,15 (-48 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,44 (-15 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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