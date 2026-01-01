Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,86 грн. Впали й показники євро та злотого: на 48 та 15 копійок відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,86 (-9 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,15 (-48 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,44 (-15 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 8 жовтня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,86 грн. Впали й показники євро та злотого: на 48 та 15 копійок відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,86 (-9 коп.)Курс євро1 євро — 50,15 (-48 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,44 (-15 коп.)

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