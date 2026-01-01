Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 8 жовтня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,86 грн. Впали й показники євро та злотого: на 48 та 15 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,86 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,15 (-48 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,44 (-15 коп.)
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,86 грн. Впали й показники євро та злотого: на 48 та 15 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,86 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,15 (-48 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,44 (-15 коп.)
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