Чи очікувати магнітні бурі 8 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 8 жовтня: прогноз
У четвер, 8 жовтня, магнітних бур не очікується.

За даними Meteoagent, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).

Як зазначають у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Також можливий сонячний радіаційний шторм, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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