8 жовтня на Волині: гортаючи календар
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8 жовтня день народження у волинської поетеси Клави Корецької (на фото) та режисера-постановника Театру тіней «По ту сторону» Андрія Мошковського.
День ангела святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.
ВолиньPost вітає іменників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів.
Крім того, в Україні 8 жовтня святкують День юриста, а у світі відзначають, Міжнародний день бездоріжжя, Всесвітній день восьминога та Всесвітній день біометрії. Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Пелагії.
У Луцьку 8 жовтня у 1987 році почесним лучанином став учасник війни Олексій Гаврилов та слюсар-сантехнік Юрій Хмелевський.
8 жовтня 1989 року під час святкування Дня міста Луцька відбулося брутальне побиття мирної демонстрації.
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День ангела святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.
ВолиньPost вітає іменників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів.
Крім того, в Україні 8 жовтня святкують День юриста, а у світі відзначають, Міжнародний день бездоріжжя, Всесвітній день восьминога та Всесвітній день біометрії. Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Пелагії.
У Луцьку 8 жовтня у 1987 році почесним лучанином став учасник війни Олексій Гаврилов та слюсар-сантехнік Юрій Хмелевський.
8 жовтня 1989 року під час святкування Дня міста Луцька відбулося брутальне побиття мирної демонстрації.
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