8 жовтня на Волині: гортаючи календар

8 жовтня день народження у волинської поетеси(на фото) та режисера-постановника Театру тіней «По ту сторону» Андрія Мошковського.День ангела святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.ВолиньPost вітає іменників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів.Крім того, в Україні 8 жовтня святкують День юриста, а у світі відзначають, Міжнародний день бездоріжжя, Всесвітній день восьминога та Всесвітній день біометрії. Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Пелагії.У Луцьку 8 жовтня у 1987 році почесним лучанином став учасник війнита слюсар-сантехнік8 жовтня 1989 року під час святкування Дня міста Луцька відбулося брутальне побиття мирної демонстрації.