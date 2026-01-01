«Луцьктепло» обіцяє завершити усі роботи на мережах до початку опалювального сезону





Про це у коментарі власкору Антон Безносиков.



Цього року за кредитні кошти ЄБРР здійснюється великий обсяг робіт на трьох ділянках. Загальна довжина трубопроводів, які замінюють, становить 12 км. Роботи ще не повністю завершено. Але до початку опалювального сезону підприємство обіцяє впоратися з ними. Тож лучани мають бути з теплом.



Щодо котелень міста, то вони повністю готові до опалювального сезону.



Зазначимо, що лучани висловлювали певне занепокоєння, чи встигне підприємство завершити усі роботи на тепломережах до початку опалювального сезону.

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