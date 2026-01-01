На Волині почався сезон грипу і застуд





Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей: минулого тижня (з 28 вересня по 4 жовтня) в області захворіли 3 754 людини. 63% усіх хворих — це діти, пише



Про спалах захворюваності поки що говорити зарано, переконують у центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, з якого починається епідемія.



У лікарні потрапили 26 осіб, половина з них — діти. Випадків COVID-19 минулого тижня не зафіксували, як і смертей від грипу.



Лікарі наголошують: грип та ГРВІ можуть перебігати по-різному — від легкого нездужання до серйозних ускладнень. Тому особливо обережними варто бути людям похилого віку, вагітним, маленьким дітям та тим, хто має хронічні хвороби.



Як захистити себе і родину



Найкращий спосіб уникнути грипу — зробити щеплення. Вакцинація не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, але значно знижує ризик тяжкого перебігу та ускладнень. Утім, наразі вакцини в області немає.



Окрім цього, лікарі радять дотримуватися простих, але дієвих правил:



частіше провітрюйте кімнати вдома та на роботі;



мийте руки з милом або обробляйте антисептиком;



уникайте натовпу там, де це можливо;



тримайтеся подалі від людей, які кашляють або чхають;



прикривайте рот серветкою або ліктем, коли кашляєте;



якщо відчули недужання — залишайтеся вдома.



Сезон грипу та ГРВІ на Волині триватиме до 23 травня 2027 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині побільшало хворих на грип та ГРВІ, тож у Центрі контролю та профілактики хвороб визначили, що епідемічний сезон розпочався.Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей: минулого тижня (з 28 вересня по 4 жовтня) в області захворіли 3 754 людини. 63% усіх хворих — це діти, пише misto.media Про спалах захворюваності поки що говорити зарано, переконують у центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, з якого починається епідемія.У лікарні потрапили 26 осіб, половина з них — діти. Випадків COVID-19 минулого тижня не зафіксували, як і смертей від грипу.Лікарі наголошують: грип та ГРВІ можуть перебігати по-різному — від легкого нездужання до серйозних ускладнень. Тому особливо обережними варто бути людям похилого віку, вагітним, маленьким дітям та тим, хто має хронічні хвороби.Найкращий спосіб уникнути грипу — зробити щеплення. Вакцинація не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, але значно знижує ризик тяжкого перебігу та ускладнень. Утім, наразі вакцини в області немає.Окрім цього, лікарі радять дотримуватися простих, але дієвих правил:частіше провітрюйте кімнати вдома та на роботі;мийте руки з милом або обробляйте антисептиком;уникайте натовпу там, де це можливо;тримайтеся подалі від людей, які кашляють або чхають;прикривайте рот серветкою або ліктем, коли кашляєте;якщо відчули недужання — залишайтеся вдома.Сезон грипу та ГРВІ на Волині триватиме до 23 травня 2027 року.

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