На Волині почався сезон грипу і застуд
Сьогодні, 22:12
На Волині побільшало хворих на грип та ГРВІ, тож у Центрі контролю та профілактики хвороб визначили, що епідемічний сезон розпочався.
Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей: минулого тижня (з 28 вересня по 4 жовтня) в області захворіли 3 754 людини. 63% усіх хворих — це діти, пише misto.media.
Про спалах захворюваності поки що говорити зарано, переконують у центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, з якого починається епідемія.
У лікарні потрапили 26 осіб, половина з них — діти. Випадків COVID-19 минулого тижня не зафіксували, як і смертей від грипу.
Лікарі наголошують: грип та ГРВІ можуть перебігати по-різному — від легкого нездужання до серйозних ускладнень. Тому особливо обережними варто бути людям похилого віку, вагітним, маленьким дітям та тим, хто має хронічні хвороби.
Як захистити себе і родину
Найкращий спосіб уникнути грипу — зробити щеплення. Вакцинація не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, але значно знижує ризик тяжкого перебігу та ускладнень. Утім, наразі вакцини в області немає.
Окрім цього, лікарі радять дотримуватися простих, але дієвих правил:
частіше провітрюйте кімнати вдома та на роботі;
мийте руки з милом або обробляйте антисептиком;
уникайте натовпу там, де це можливо;
тримайтеся подалі від людей, які кашляють або чхають;
прикривайте рот серветкою або ліктем, коли кашляєте;
якщо відчули недужання — залишайтеся вдома.
Сезон грипу та ГРВІ на Волині триватиме до 23 травня 2027 року.
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Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей: минулого тижня (з 28 вересня по 4 жовтня) в області захворіли 3 754 людини. 63% усіх хворих — це діти, пише misto.media.
Про спалах захворюваності поки що говорити зарано, переконують у центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, з якого починається епідемія.
У лікарні потрапили 26 осіб, половина з них — діти. Випадків COVID-19 минулого тижня не зафіксували, як і смертей від грипу.
Лікарі наголошують: грип та ГРВІ можуть перебігати по-різному — від легкого нездужання до серйозних ускладнень. Тому особливо обережними варто бути людям похилого віку, вагітним, маленьким дітям та тим, хто має хронічні хвороби.
Як захистити себе і родину
Найкращий спосіб уникнути грипу — зробити щеплення. Вакцинація не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, але значно знижує ризик тяжкого перебігу та ускладнень. Утім, наразі вакцини в області немає.
Окрім цього, лікарі радять дотримуватися простих, але дієвих правил:
частіше провітрюйте кімнати вдома та на роботі;
мийте руки з милом або обробляйте антисептиком;
уникайте натовпу там, де це можливо;
тримайтеся подалі від людей, які кашляють або чхають;
прикривайте рот серветкою або ліктем, коли кашляєте;
якщо відчули недужання — залишайтеся вдома.
Сезон грипу та ГРВІ на Волині триватиме до 23 травня 2027 року.
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