У Луцькому районі планують птахоферму майже на мільйон бройлерів: розпочали громадське обговорення





Для проєкту розпочали громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідне оголошення оприлюднили 6 жовтня, передає



Згідно з документом, птахоферма працюватиме у шести пташниках. За планом, там відбуватиметься шість циклів вирощування птиці на рік, а загальна продуктивність становитиме 997 920 голів курей-бройлерів на рік.



Курчат віком від однієї доби та вагою до 40 грамів завозитимуть на підприємство для відгодівлі. Протягом 40 діб птицю планують доводити до товарної маси близько 2,55 кілограма. Після завершення циклу бройлерів спецавтотранспортом вивозитимуть на забій до спеціалізованого підприємства. Забій птиці безпосередньо на фермі не передбачений.



Птицю утримуватимуть підлоговим способом на солом’яній підстилці. Після кожного 40-денного циклу підстилку разом із послідом прибиратимуть і одразу вивозитимуть з території ферми. Послідосховище на території підприємства не передбачене. Забруднену підстилку планують передавати іншим суб’єктам господарювання.



Для вирощування птиці підприємству знадобиться 52 860,24 тонни комбікорму на рік. Корм завозитимуть спецавтотранспортом та розвантажуватимуть у кормобункери місткістю по 27 тонн, які встановлять біля кожного з шести пташників. Годування здійснюватиметься автоматичними системами.



Для напування використовуватимуть ніпельні системи, які забезпечують постійний доступ птиці до свіжої води.



Пташники обладнають системами вентиляції з припливними клапанами та витяжними вентиляційними отворами. Дезінфекцію приміщень проводитимуть під час профілактичної перерви.



Виробничі стоки після миття та дезінфекції пташників планують відводити до шести герметичних резервуарів об’ємом 18 кубічних метрів кожен. Їх встановлять біля кожного пташника. У міру накопичення стоки передаватимуть спеціалізованим організаціям за відповідними договорами.



Також на в’їзді на територію птахоферми та при виїзді передбачили два дезбар’єри для дезінфекції коліс автотранспорту.



Як відбудеться громадське обговорення

Громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме 25 робочих днів від моменту офіційного опублікування оголошення.



Громадськість може подавати зауваження та пропозиції щодо планованої діяльності протягом усього строку обговорення. Їх можна надсилати у письмовій або електронній формі.



Громадські слухання проведуть 19 жовтня. Початок о 10:00 у форматі відеоконференції за



Звіт з оцінки впливу на довкілля обсягом 545 аркушів можна переглянути у приміщенні Рожищенської міської ради на вулиці Незалежності, 60 у Рожищі, у приміщенні Топільненського старостинського округу на вулиці Ювілейній, 1 у Топільному, а також на проммайданчику ТОВ «Волинь Нова» за межами села Топільне.



Зауваження та пропозиції приймає Міністерство економіки та довкілля України. Їх можна надсилати на електронну адресу



Суб’єктом господарювання є ТОВ «Волинь Нова», зареєстроване у селі Мирне Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За межами села Топільне Рожищенської громади планують реконструювати існуючу ферму ТОВ «Волинь Нова». Підприємство має намір вирощувати на ній майже мільйон курей-бройлерів на рік.Для проєкту розпочали громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідне оголошення оприлюднили 6 жовтня, передає Район.Рожище Згідно з документом, птахоферма працюватиме у шести пташниках. За планом, там відбуватиметься шість циклів вирощування птиці на рік, а загальна продуктивність становитиме 997 920 голів курей-бройлерів на рік.Курчат віком від однієї доби та вагою до 40 грамів завозитимуть на підприємство для відгодівлі. Протягом 40 діб птицю планують доводити до товарної маси близько 2,55 кілограма. Після завершення циклу бройлерів спецавтотранспортом вивозитимуть на забій до спеціалізованого підприємства. Забій птиці безпосередньо на фермі не передбачений.Птицю утримуватимуть підлоговим способом на солом’яній підстилці. Після кожного 40-денного циклу підстилку разом із послідом прибиратимуть і одразу вивозитимуть з території ферми. Послідосховище на території підприємства не передбачене. Забруднену підстилку планують передавати іншим суб’єктам господарювання.Для вирощування птиці підприємству знадобиться 52 860,24 тонни комбікорму на рік. Корм завозитимуть спецавтотранспортом та розвантажуватимуть у кормобункери місткістю по 27 тонн, які встановлять біля кожного з шести пташників. Годування здійснюватиметься автоматичними системами.Для напування використовуватимуть ніпельні системи, які забезпечують постійний доступ птиці до свіжої води.Пташники обладнають системами вентиляції з припливними клапанами та витяжними вентиляційними отворами. Дезінфекцію приміщень проводитимуть під час профілактичної перерви.Виробничі стоки після миття та дезінфекції пташників планують відводити до шести герметичних резервуарів об’ємом 18 кубічних метрів кожен. Їх встановлять біля кожного пташника. У міру накопичення стоки передаватимуть спеціалізованим організаціям за відповідними договорами.Також на в’їзді на територію птахоферми та при виїзді передбачили два дезбар’єри для дезінфекції коліс автотранспорту.Як відбудеться громадське обговоренняГромадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме 25 робочих днів від моменту офіційного опублікування оголошення.Громадськість може подавати зауваження та пропозиції щодо планованої діяльності протягом усього строку обговорення. Їх можна надсилати у письмовій або електронній формі.Громадські слухання проведуть 19 жовтня. Початок о 10:00 у форматі відеоконференції за посиланням Звіт з оцінки впливу на довкілля обсягом 545 аркушів можна переглянути у приміщенні Рожищенської міської ради на вулиці Незалежності, 60 у Рожищі, у приміщенні Топільненського старостинського округу на вулиці Ювілейній, 1 у Топільному, а також на проммайданчику ТОВ «Волинь Нова» за межами села Топільне.Зауваження та пропозиції приймає Міністерство економіки та довкілля України. Їх можна надсилати на електронну адресу [email protected] Суб’єктом господарювання є ТОВ «Волинь Нова», зареєстроване у селі Мирне Луцького району.

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