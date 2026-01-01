Від павербанка до EcoFlow: скільки коштує підготувати квартиру до блекауту в Луцьку





Частину таких незручностей можна передбачити заздалегідь. При цьому не обов’язково одразу витрачати десятки тисяч гривень. Базовий набір для квартири можна зібрати поступово — залежно від потреб і бюджету.



Журналісти



Замість звичайних свічок можна використовувати акумуляторні LED-лампи або ліхтарі. Є моделі, що вкручуються у звичайний патрон і після вимкнення електроенергії продовжують працювати від вбудованого акумулятора.



Ціни на такі лампи в українських магазинах стартують приблизно від 200–300 гривень. Наприклад, в «Епіцентрі» є моделі за 209–385 гривень.



Для квартири також зручно мати невеликий акумуляторний ліхтар. Його можна залишити на кухні, у коридорі або взяти із собою в іншу кімнату.



Тобто для базового освітлення зовсім не обов’язково купувати дорогу техніку — достатньо кількох простих акумуляторних джерел світла.



Під час відключення електроенергії найнеобхіднішим пристроєм залишається павербанк. Для однієї людини достатньо мати хоча б один повністю заряджений. Якщо у квартирі живе кілька людей, зручніше мати два або більше.



У Луцьку ціни на павербанки стартують приблизно від 400 гривень, а зарядні станції можуть коштувати десятки тисяч. Ми зібрали пристрої, які допоможуть мешканцям квартир залишатися зі світлом, зв'язком та інтернетом під час тривалих відключень.



Серед поширених в українських магазинах брендів — Hoco, Baseus, Xiaomi, Anker та UGREEN. Ціна залежить від ємності, швидкості заряджання, кількості портів та додаткових функцій.



Якщо потрібно заряджати не лише телефон, а й ноутбук чи іншу техніку, варто звертати увагу не тільки на ємність, а й на вихідну потужність та підтримку Power Delivery.



Якщо електроенергії немає не кілька годин, а значно довше, павербанка може бути недостатньо. Тоді можна розглянути портативну зарядну станцію.



EcoFlow DELTA 2 має ємність 1024 Вт·год і може живити роутер, ноутбук, лампи та іншу побутову техніку.



Ціна такої станції — вже десятки тисяч гривень. На Rozetka пропозиції на EcoFlow DELTA 2 зараз відрізняються: один із продавців пропонує її за 35 499 гривень, інші — приблизно за 37–40 тисяч гривень.



Тому перед покупкою варто подумати, які саме прилади ви хочете від неї живити. Для кількох годин без світла така покупка може бути зайвою, а от для регулярних тривалих відключень вона може стати корисною.



Ще один варіант для квартири — міні-ДБЖ для роутера. Це невеликий акумулятор, який під час відключення електроенергії продовжує живити роутер, тому інтернет може залишатися доступним.



Але перед покупкою варто уточнити у свого інтернет-провайдера, чи має його обладнання резервне живлення. Якщо мережа самого провайдера під час відключення не працює, ДБЖ для роутера не допоможе.



Важливо правильно підібрати пристрій саме під ваш роутер. Потрібно перевірити напругу, яку він використовує. У старіших моделях це може бути 9 В, тоді як новіші роутери часто працюють від 12 В.



Якщо вдома є не лише роутер, а й окремий оптичний термінал (ONU), живлення може знадобитися і для нього. У такому випадку варто обирати ДБЖ із відповідними виходами для обох пристроїв.



Ціни на міні-ДБЖ залежать від ємності акумулятора та кількості виходів. Це значно дешевший спосіб зберегти інтернет під час блекауту, ніж купувати велику зарядну станцію.



У квартирах, де плита та чайник працюють від електрики, під час блекауту виникає ще одна проблема — приготування їжі.



На такий випадок варто мати продукти, які не потребують холодильника та складного приготування. Це можуть бути консерви, хлібці, горіхи, сухофрукти, сухі сніданки та інші продукти тривалого зберігання.



А ось із туристичними газовими пальниками в квартирі потрібно бути особливо обережними.



Наприклад, портативна газова плитка Orcamp CK-508 коштує приблизно від 1400 гривень. На Rozetka є пропозиція за 1390 гривень, а в інших продавців ця сама модель коштує близько 1782–2020 гривень.



Однак купити туристичний пальник — не означає, що його можна безпечно використовувати у квартирі.



ДСНС застерігає від використання туристичних пальників у житлових приміщеннях через ризик отруєння чадним газом та продуктами горіння. Також газові прилади не можна використовувати для обігріву житла.



Тому для квартири безпечніше заздалегідь подбати про запас їжі, яку можна їсти без приготування, або забезпечити живлення для електроприладів за допомогою зарядної станції.



На ринку є й акумуляторні чайники. Один із прикладів — Makita DKT360Z об’ємом 0,8 літра. Але це досить дорога покупка. Сам чайник коштує приблизно від 6000 гривень, а акумулятори та зарядний пристрій можуть продаватися окремо.



Тому для більшості квартир купувати такий пристрій спеціально для блекаутів немає великої потреби. Якщо вже є зарядна станція, звичайний електрочайник буде практичнішим варіантом.



Ще одна проблема під час тривалих відключень — електричний бойлер. Якщо він не працює, гарячої води в квартирі може не бути.



Для таких випадків існують портативні туристичні душі з акумулятором та невеликою помпою. Наприклад, модель із батареєю на 7500 мА·год коштує близько 840–850 гривень. Такий душ набирає воду з окремої ємності та подає її через шланг.



Це не обов’язкова покупка для кожної квартири, але може стати у пригоді тим, хто регулярно стикається з тривалими відключеннями електрики або води.



Під час тривалого відключення може виникнути проблема і з опаленням — особливо якщо система залежить від електрообладнання. Найпростіший варіант — мати вдома теплі пледи, ковдри, термобілизну та теплий одяг. Вони не потребують жодного додаткового джерела живлення.



Є й електроковдри. Наприклад, Ruhhy 26225 розміром 180×130 см має 10 режимів нагрівання. Її ціна в українських магазинах становить приблизно 2100–3000 гривень.



Але тут важливо пам’ятати: електроковдра також працює від електроенергії. Тобто під час блекауту для неї знадобиться зарядна станція або інше сумісне джерело живлення. Тому спочатку варто подбати про звичайну теплу ковдру, а вже потім — про електроковдру.



Однак, на певних онлайн маркетах є ковдри на накопичувальному живленні й за відгуками користувачів, подібних ковдр вистачає на декілька включень.



Ще один варіант для тривалих відключень — портативний холодильник, який працює від 12 В. Ціни на такі пристрої стартують приблизно від 8000 гривень. Наприклад, моделі на 15–27 літрів можуть коштувати близько 8200–9600 гривень, а більші — 14–16 тисяч гривень.



Проте для більшості квартир купувати окремий холодильник лише через відключення світла немає потреби.



Якщо електроенергія зникає на кілька годин, достатньо зайвий раз не відкривати звичайний холодильник. Для довшого відключення можна використовувати термосумку та акумулятори холоду.



Для базової підготовки не потрібно одразу купувати зарядну станцію за 40 тисяч гривень, електроковдру, акумуляторний чайник та автохолодильник.



Почати можна з простого набору: акумуляторна лампа або ліхтар, павербанк, запас води та продукти, які не потребують холодильника чи приготування.



Якщо відключення регулярно тривають довго, наступним кроком може стати зарядна станція. А вже після цього — спеціальні пристрої на кшталт електроковдри чи портативного душу.



Головне — підбирати техніку не за принципом «чим дорожче, тим краще», а відповідно до власних потреб. Для одних кількох павербанків буде достатньо, а іншим під час тривалих відключень знадобиться повноцінна зарядна станція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тривале відключення електроенергії у квартирі — це не лише темрява. Без світла можуть не працювати холодильник, бойлер, електрочайник, мікрохвильовка, роутер та інша техніка.Частину таких незручностей можна передбачити заздалегідь. При цьому не обов’язково одразу витрачати десятки тисяч гривень. Базовий набір для квартири можна зібрати поступово — залежно від потреб і бюджету.Журналісти ВСН проаналізували та зібрали кілька речей, що стануть у пригоді під час тривалих відключень.Замість звичайних свічок можна використовувати акумуляторні LED-лампи або ліхтарі. Є моделі, що вкручуються у звичайний патрон і після вимкнення електроенергії продовжують працювати від вбудованого акумулятора.Ціни на такі лампи в українських магазинах стартують приблизно від 200–300 гривень. Наприклад, в «Епіцентрі» є моделі за 209–385 гривень.Для квартири також зручно мати невеликий акумуляторний ліхтар. Його можна залишити на кухні, у коридорі або взяти із собою в іншу кімнату.Тобто для базового освітлення зовсім не обов’язково купувати дорогу техніку — достатньо кількох простих акумуляторних джерел світла.Під час відключення електроенергії найнеобхіднішим пристроєм залишається павербанк. Для однієї людини достатньо мати хоча б один повністю заряджений. Якщо у квартирі живе кілька людей, зручніше мати два або більше.У Луцьку ціни на павербанки стартують приблизно від 400 гривень, а зарядні станції можуть коштувати десятки тисяч. Ми зібрали пристрої, які допоможуть мешканцям квартир залишатися зі світлом, зв'язком та інтернетом під час тривалих відключень.Серед поширених в українських магазинах брендів — Hoco, Baseus, Xiaomi, Anker та UGREEN. Ціна залежить від ємності, швидкості заряджання, кількості портів та додаткових функцій.Якщо потрібно заряджати не лише телефон, а й ноутбук чи іншу техніку, варто звертати увагу не тільки на ємність, а й на вихідну потужність та підтримку Power Delivery.Якщо електроенергії немає не кілька годин, а значно довше, павербанка може бути недостатньо. Тоді можна розглянути портативну зарядну станцію.EcoFlow DELTA 2 має ємність 1024 Вт·год і може живити роутер, ноутбук, лампи та іншу побутову техніку.Ціна такої станції — вже десятки тисяч гривень. На Rozetka пропозиції на EcoFlow DELTA 2 зараз відрізняються: один із продавців пропонує її за 35 499 гривень, інші — приблизно за 37–40 тисяч гривень.Тому перед покупкою варто подумати, які саме прилади ви хочете від неї живити. Для кількох годин без світла така покупка може бути зайвою, а от для регулярних тривалих відключень вона може стати корисною.Ще один варіант для квартири — міні-ДБЖ для роутера. Це невеликий акумулятор, який під час відключення електроенергії продовжує живити роутер, тому інтернет може залишатися доступним.Але перед покупкою варто уточнити у свого інтернет-провайдера, чи має його обладнання резервне живлення. Якщо мережа самого провайдера під час відключення не працює, ДБЖ для роутера не допоможе.Важливо правильно підібрати пристрій саме під ваш роутер. Потрібно перевірити напругу, яку він використовує. У старіших моделях це може бути 9 В, тоді як новіші роутери часто працюють від 12 В.Якщо вдома є не лише роутер, а й окремий оптичний термінал (ONU), живлення може знадобитися і для нього. У такому випадку варто обирати ДБЖ із відповідними виходами для обох пристроїв.Ціни на міні-ДБЖ залежать від ємності акумулятора та кількості виходів. Це значно дешевший спосіб зберегти інтернет під час блекауту, ніж купувати велику зарядну станцію.У квартирах, де плита та чайник працюють від електрики, під час блекауту виникає ще одна проблема — приготування їжі.На такий випадок варто мати продукти, які не потребують холодильника та складного приготування. Це можуть бути консерви, хлібці, горіхи, сухофрукти, сухі сніданки та інші продукти тривалого зберігання.А ось із туристичними газовими пальниками в квартирі потрібно бути особливо обережними.Наприклад, портативна газова плитка Orcamp CK-508 коштує приблизно від 1400 гривень. На Rozetka є пропозиція за 1390 гривень, а в інших продавців ця сама модель коштує близько 1782–2020 гривень.Однак купити туристичний пальник — не означає, що його можна безпечно використовувати у квартирі.ДСНС застерігає від використання туристичних пальників у житлових приміщеннях через ризик отруєння чадним газом та продуктами горіння. Також газові прилади не можна використовувати для обігріву житла.Тому для квартири безпечніше заздалегідь подбати про запас їжі, яку можна їсти без приготування, або забезпечити живлення для електроприладів за допомогою зарядної станції.На ринку є й акумуляторні чайники. Один із прикладів — Makita DKT360Z об’ємом 0,8 літра. Але це досить дорога покупка. Сам чайник коштує приблизно від 6000 гривень, а акумулятори та зарядний пристрій можуть продаватися окремо.Тому для більшості квартир купувати такий пристрій спеціально для блекаутів немає великої потреби. Якщо вже є зарядна станція, звичайний електрочайник буде практичнішим варіантом.Ще одна проблема під час тривалих відключень — електричний бойлер. Якщо він не працює, гарячої води в квартирі може не бути.Для таких випадків існують портативні туристичні душі з акумулятором та невеликою помпою. Наприклад, модель із батареєю на 7500 мА·год коштує близько 840–850 гривень. Такий душ набирає воду з окремої ємності та подає її через шланг.Це не обов’язкова покупка для кожної квартири, але може стати у пригоді тим, хто регулярно стикається з тривалими відключеннями електрики або води.Під час тривалого відключення може виникнути проблема і з опаленням — особливо якщо система залежить від електрообладнання. Найпростіший варіант — мати вдома теплі пледи, ковдри, термобілизну та теплий одяг. Вони не потребують жодного додаткового джерела живлення.Є й електроковдри. Наприклад, Ruhhy 26225 розміром 180×130 см має 10 режимів нагрівання. Її ціна в українських магазинах становить приблизно 2100–3000 гривень.Але тут важливо пам’ятати: електроковдра також працює від електроенергії. Тобто під час блекауту для неї знадобиться зарядна станція або інше сумісне джерело живлення. Тому спочатку варто подбати про звичайну теплу ковдру, а вже потім — про електроковдру.Однак, на певних онлайн маркетах є ковдри на накопичувальному живленні й за відгуками користувачів, подібних ковдр вистачає на декілька включень.Ще один варіант для тривалих відключень — портативний холодильник, який працює від 12 В. Ціни на такі пристрої стартують приблизно від 8000 гривень. Наприклад, моделі на 15–27 літрів можуть коштувати близько 8200–9600 гривень, а більші — 14–16 тисяч гривень.Проте для більшості квартир купувати окремий холодильник лише через відключення світла немає потреби.Якщо електроенергія зникає на кілька годин, достатньо зайвий раз не відкривати звичайний холодильник. Для довшого відключення можна використовувати термосумку та акумулятори холоду.Для базової підготовки не потрібно одразу купувати зарядну станцію за 40 тисяч гривень, електроковдру, акумуляторний чайник та автохолодильник.Почати можна з простого набору: акумуляторна лампа або ліхтар, павербанк, запас води та продукти, які не потребують холодильника чи приготування.Якщо відключення регулярно тривають довго, наступним кроком може стати зарядна станція. А вже після цього — спеціальні пристрої на кшталт електроковдри чи портативного душу.Головне — підбирати техніку не за принципом «чим дорожче, тим краще», а відповідно до власних потреб. Для одних кількох павербанків буде достатньо, а іншим під час тривалих відключень знадобиться повноцінна зарядна станція.

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