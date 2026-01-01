Відкрив ФОП, виграв 10 тендерів ЛНТУ на 5,5 мільйона – і закрив: що не так із закупівлями університету





Що це було? Підприємець туманно відповідає, що він «просто займається тим, що цікаво». А в університеті взагалі ніяк цього не коментують.



Чудова десятка

Журналісти видання «Перший» Івана Поручника. Усі десять провів один замовник - Луцький національний технічний університет. І заплатив Поручнику понад 5,47 мільйона гривень.



Причому універсальності підприємця можна щиро позаздрити. ЛНТУ купував у нього:



Меблі.

Мийку та змішувач.

Стільницю.

Тканину.

Металеві п’ятиметрові стійки.

Велике шатро.

Паралельно цей же ФОП брався за значно серйозніші підряди — ремонти приміщень університету на суми понад мільйон гривень.



Найбільші закупівлі — ремонт бібліотеки ЛНТУ вартістю майже 1,9 мільйона гривень, ремонт аудиторії №100 за 1,27 мільйона та ремонт коридору, кабінетів і холу головного корпусу — ще на 1,87 мільйона гривень.



Тобто перед нами - підприємець, який для одного державного університету одночасно виступає і будівельником, і меблярем, і продавцем сантехніки, і постачальником тканини та конструкцій для шатра.



Далі - ще цікавіше.



Везуче везіння

Підприємець - не лише універсальний, а й напрочуд везучий. 11 червня 2025 року Поручник реєструє ФОП. Рівно через тиждень ЛНТУ оголошує тендер на ремонт бібліотеки майже на 2 мільйони гривень



Поручник (от же ж відчайдух!) відважується взяти участь у тендері, єдиний бере участь - і виграє.



Можливість відремонтувати аудиторію 100 головного корпусу ЛНТУ за 1,3 млн грн Поручник теж отримує просто - на тендер, оголошений у серпні минулого року, теж подається тільки він.



А от у травні цього року за ремонт приміщень головного корпусу ЛНТУ, серед яких і офіс ректора, довелося поконкурувати: на тендер подалося ще ПП «Роудіз». Втім, Поручник зробив щедру знижку запропонувавши більш як на 300 тисяч дешевшу ціну - і виграв цей тендер. Отримавши більш як півтора мільйона державних гривень.



Останній раз Поручник працював з ЛНТУ у червні цього року, продавши університету 230 погонних метрів наментної тканини



Після чого, у вересні цього року, закрив ФОП.



«Це вже нюанси»

У розмові з «Першим» Іван Поручник заявив, що сам знаходив закупівлі, сам готував документи, мав працівників для ремонтів і особисто займався виконанням замовлень.



На запитання, чому серед його клієнтів у Prozorro - фактично один ЛНТУ, відповів дивно: «А я роблю тільки те, що мені цікаво».



На запитання, чому після відносно короткого періоду підприємницької діяльності він припинив ФОП, відповів:



«На жаль, прийшлося закрити, тому що я поміняв рід діяльності. І він зараз не зв'язаний з будівництвом»



На зауваження, що його послуги для ЛНТУ були пов'язані не лише з будівництвом, а й поставкою товарів, зокрема тканини, Поручник сказав:



«Це вже нюанси, які стосуються роботи. Тобто, заглиблюватися в такі деталі, це не цікаво. Але це потрібно було».



А що каже ЛНТУ?

Журналісти «Першого» хотіли почути позицію університету. Звернулися до Тетяни Сібільової, яка очолювала відділ публічних закупівель та постачання ЛНТУ у час, коли Поручник надавав послуги вишу. Втім, вона відмовилася коментувати ситуацію, зіславшись на те, що уже звільнилася і «має право нічого не казати».



Зв’язатися з іншими представниками ЛНТУ, які могли б предметно прокоментувати ці закупівлі, нам не вдалося.



* * *



У цій історії надто багато обставин, які виглядають дивно. Підприємець, чия видима діяльність фактично пов’язана лише з одним замовником, протягом короткого часу виконує для ЛНТУ мільйонні ремонти, постачає меблі, сантехніку, тканину, шатро та металеві конструкції, а невдовзі після цього взагалі припиняє підприємницьку діяльність.



Виникає питання: наскільки самостійним був цей бізнес? Як університету вдалося знайти такого безвідмового і універсального постачальника товарів і послуг? Як ЛНТУ перевіряв спроможність підприємця виконувати мільйонні ремонти? Чи якісними були ці послуги? Чому настільки різні закупівлі протягом року проводилися за участю одного підприємця?



Така історія потребує зрозумілого пояснення. Тож сподіваємося, що представники ЛНТУ все ж знайдуть можливість прокоментувати цю ситуацію виданню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин відкрив ФОП, взяв участь у десяти тендерах Луцького національного технічного університету — і переміг у кожному з них. За короткий час підприємець отримав від ЛНТУ майже 5,5 мільйона гривень бюджетних коштів, а згодом припинив підприємницьку діяльність.Що це було? Підприємець туманно відповідає, що він «просто займається тим, що цікаво». А в університеті взагалі ніяк цього не коментують.Журналісти видання «Перший» знайшли у системі Prozorro десять закупівель за участю ФОП. Усі десять провів один замовник - Луцький національний технічний університет. І заплатив Поручнику понад 5,47 мільйона гривень.Причому універсальності підприємця можна щиро позаздрити. ЛНТУ купував у нього:Паралельно цей же ФОП брався за значно серйозніші підряди — ремонти приміщень університету на суми понад мільйон гривень.Найбільші закупівлі — ремонт бібліотеки ЛНТУ вартістю майже 1,9 мільйона гривень, ремонт аудиторії №100 за 1,27 мільйона та ремонт коридору, кабінетів і холу головного корпусу — ще на 1,87 мільйона гривень.Тобто перед нами - підприємець, який для одного державного університету одночасно виступає і будівельником, і меблярем, і продавцем сантехніки, і постачальником тканини та конструкцій для шатра.Далі - ще цікавіше.Підприємець - не лише універсальний, а й напрочуд везучий. 11 червня 2025 року Поручник реєструє ФОП. Рівно через тиждень ЛНТУ оголошує тендер на ремонт бібліотеки майже на 2 мільйони гривеньПоручник (от же ж відчайдух!) відважується взяти участь у тендері, єдиний бере участь - і виграє.Можливість відремонтувати аудиторію 100 головного корпусу ЛНТУ за 1,3 млн грн Поручник теж отримує просто - на тендер, оголошений у серпні минулого року, теж подається тільки він.А от у травні цього року за ремонт приміщень головного корпусу ЛНТУ, серед яких і офіс ректора, довелося поконкурувати: на тендер подалося ще ПП «Роудіз». Втім, Поручник зробив щедру знижку запропонувавши більш як на 300 тисяч дешевшу ціну - і виграв цей тендер. Отримавши більш як півтора мільйона державних гривень.Останній раз Поручник працював з ЛНТУ у червні цього року, продавши університету 230 погонних метрів наментної тканиниПісля чого, у вересні цього року, закрив ФОП.У розмові з «Першим» Іван Поручник заявив, що сам знаходив закупівлі, сам готував документи, мав працівників для ремонтів і особисто займався виконанням замовлень.На запитання, чому серед його клієнтів у Prozorro - фактично один ЛНТУ, відповів дивно: «А я роблю тільки те, що мені цікаво».На запитання, чому після відносно короткого періоду підприємницької діяльності він припинив ФОП, відповів:«На жаль, прийшлося закрити, тому що я поміняв рід діяльності. І він зараз не зв'язаний з будівництвом»На зауваження, що його послуги для ЛНТУ були пов'язані не лише з будівництвом, а й поставкою товарів, зокрема тканини, Поручник сказав:«Це вже нюанси, які стосуються роботи. Тобто, заглиблюватися в такі деталі, це не цікаво. Але це потрібно було».Журналісти «Першого» хотіли почути позицію університету. Звернулися до, яка очолювала відділ публічних закупівель та постачання ЛНТУ у час, коли Поручник надавав послуги вишу. Втім, вона відмовилася коментувати ситуацію, зіславшись на те, що уже звільнилася і «має право нічого не казати».Зв’язатися з іншими представниками ЛНТУ, які могли б предметно прокоментувати ці закупівлі, нам не вдалося.* * *У цій історії надто багато обставин, які виглядають дивно. Підприємець, чия видима діяльність фактично пов’язана лише з одним замовником, протягом короткого часу виконує для ЛНТУ мільйонні ремонти, постачає меблі, сантехніку, тканину, шатро та металеві конструкції, а невдовзі після цього взагалі припиняє підприємницьку діяльність.Виникає питання: наскільки самостійним був цей бізнес? Як університету вдалося знайти такого безвідмового і універсального постачальника товарів і послуг? Як ЛНТУ перевіряв спроможність підприємця виконувати мільйонні ремонти? Чи якісними були ці послуги? Чому настільки різні закупівлі протягом року проводилися за участю одного підприємця?Така історія потребує зрозумілого пояснення. Тож сподіваємося, що представники ЛНТУ все ж знайдуть можливість прокоментувати цю ситуацію виданню.

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