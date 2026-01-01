На Волині лисиця зі сказом пролізла в курник і подушила 30 курей
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7 жовтня на засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії при Володимирській райдержадміністрації запровадили карантинні обмеження на 60 діб у селищі Локачі через виявлення сказу у лисиці.
Про це у коментарі Суспільному розповів начальник відділу організації протиепізоотичних заходів Держпродспоживслужби в області Сергій Войтюк.
З його слів, 5 жовтня тварина на околиці селища Локачі забігла на приватне обійстя.
«Лисиця, можливо, через дірку, пролізла в курник і подушила 30 курей, хоч була огорожа. Власник прийшов на обід, застав лисицю і лише одну живу курку. Лисицю він прибив і повідомив про випадок ветлікарню», — каже Сергій Войтюк.
Наступного дня фахівці виїхали на місце, відібрали матеріал на аналіз в лабораторію, який підтвердив, що лисиця була хворою на сказ. Як сказав посадовець, контакту з хворою дикою твариною власник не мав, тому не потребує специфічного лікування, а його двоє котів мають щеплення від сказу.
На засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії село П'ятикори, що межує з Локачами, оголосили загрозливою зоною.
«Лисиць розвелося в області. І через це випадків сказу побільшало. Вони одна одну заражають, стають скаженими, не бояться і приходять в села на подвір'я волинян», — говорить начальник відділу.
З 7 по 18 жовтня ветлікарі мають провакцинувати від сказу у Локачах домашніх тварин, які не були щеплені під час весняної кампанії, додав Сергій Войтюк. У березні 2026 року, з його слів, у жителів селища щепили 200 домашніх котів і стільки ж собак.
Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100% хворих людей помирають.
Пероральна імунізація — єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.
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Про це у коментарі Суспільному розповів начальник відділу організації протиепізоотичних заходів Держпродспоживслужби в області Сергій Войтюк.
З його слів, 5 жовтня тварина на околиці селища Локачі забігла на приватне обійстя.
«Лисиця, можливо, через дірку, пролізла в курник і подушила 30 курей, хоч була огорожа. Власник прийшов на обід, застав лисицю і лише одну живу курку. Лисицю він прибив і повідомив про випадок ветлікарню», — каже Сергій Войтюк.
Наступного дня фахівці виїхали на місце, відібрали матеріал на аналіз в лабораторію, який підтвердив, що лисиця була хворою на сказ. Як сказав посадовець, контакту з хворою дикою твариною власник не мав, тому не потребує специфічного лікування, а його двоє котів мають щеплення від сказу.
На засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії село П'ятикори, що межує з Локачами, оголосили загрозливою зоною.
«Лисиць розвелося в області. І через це випадків сказу побільшало. Вони одна одну заражають, стають скаженими, не бояться і приходять в села на подвір'я волинян», — говорить начальник відділу.
З 7 по 18 жовтня ветлікарі мають провакцинувати від сказу у Локачах домашніх тварин, які не були щеплені під час весняної кампанії, додав Сергій Войтюк. У березні 2026 року, з його слів, у жителів селища щепили 200 домашніх котів і стільки ж собак.
Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100% хворих людей помирають.
Пероральна імунізація — єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.
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