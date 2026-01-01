Чи є загроза поширення чуми з росії на територію України: що кажуть у МЗС

Георгій Тихий заявив, що загрози поширення чуми з росії на територію України наразі немає.



Про це Георгій Тихий повідомив під час брифінгу, пише



«На щастя, у нас немає пасажиропотоку з цієї країни. Але ми бачимо, як сусідні країни реагують, закриваючи кордони», — сказав речник МЗС.



Він також додав, що українські органи та система охорони здоров'я стежать за епідеміологічною ситуацією в росії.



«На жаль, російський режим повторює всі ті самі патерни, які були за часів радянського режиму, коли режим не був здатен гарантувати мінімальну безпеку своїм людям. Хто б міг допускати розповсюдження чуми в XXI столітті. Це просто показує, наскільки управління цієї країни в глибокій кризі, що вони не знають, як забезпечити такі базові епідеміологічні речі», — додав Георгій Тихий.



Що відомо про чуму в росії?



За даними російських медіа, 25 вересня 27-річна співробітниця Іркутського протичумного інституту Дар’я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. 29 вересня Шипілову шпиталізували із симптомами важкої пневмонії, і вона померла в ніч проти 2 жовтня.



Після цього на низці об’єктів Іркутська запровадили карантин, а також взяли під медичний нагляд майже 200 людей, які контактували з Шипіловою. Водночас російська влада випадок чуми не підтвердила, а причиною смерті жінки назвали «пневмонію невідомої етіології».



За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, чума — це бактеріальне захворювання, що потенційно загрожує життю, але за своєчасного лікування антибіотиками її можна вилікувати. Axios раніше писало, що в Білому домі стежать за можливим спалахом чуми в росії.



Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть допомогти рф. А в посольстві США в росії наголосили, що продовжують «уважно стежити за ситуацією», і опублікували офіційне попередження про можливий спалах легеневої чуми.



Тим часом у ВООЗ, як передає Guardian, заявили, що ризик подальшої епідемії чуми для росії є низьким. Для Іркутської області, де стався випадок захворювання, ризик епідемії визначили як «від помірного до низького», а для Європи — «дуже низький».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник Міністерства закордонних справ Українизаявив, що загрози поширення чуми з росії на територію України наразі немає.Про це Георгій Тихий повідомив під час брифінгу, пише Громадське «На щастя, у нас немає пасажиропотоку з цієї країни. Але ми бачимо, як сусідні країни реагують, закриваючи кордони», — сказав речник МЗС.Він також додав, що українські органи та система охорони здоров'я стежать за епідеміологічною ситуацією в росії.«На жаль, російський режим повторює всі ті самі патерни, які були за часів радянського режиму, коли режим не був здатен гарантувати мінімальну безпеку своїм людям. Хто б міг допускати розповсюдження чуми в XXI столітті. Це просто показує, наскільки управління цієї країни в глибокій кризі, що вони не знають, як забезпечити такі базові епідеміологічні речі», — додав Георгій Тихий.За даними російських медіа, 25 вересня 27-річна співробітниця Іркутського протичумного інституту Дар’я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. 29 вересня Шипілову шпиталізували із симптомами важкої пневмонії, і вона померла в ніч проти 2 жовтня.Після цього на низці об’єктів Іркутська запровадили карантин, а також взяли під медичний нагляд майже 200 людей, які контактували з Шипіловою. Водночас російська влада випадок чуми не підтвердила, а причиною смерті жінки назвали «пневмонію невідомої етіології».За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, чума — це бактеріальне захворювання, що потенційно загрожує життю, але за своєчасного лікування антибіотиками її можна вилікувати. Axios раніше писало, що в Білому домі стежать за можливим спалахом чуми в росії.Президент СШАзаявив, що США можуть допомогти рф. А в посольстві США в росії наголосили, що продовжують «уважно стежити за ситуацією», і опублікували офіційне попередження про можливий спалах легеневої чуми.Тим часом у ВООЗ, як передає Guardian, заявили, що ризик подальшої епідемії чуми для росії є низьким. Для Іркутської області, де стався випадок захворювання, ризик епідемії визначили як «від помірного до низького», а для Європи — «дуже низький».

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