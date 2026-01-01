На обліку в психлікарні: нові деталі про 23-річного нападника з сокирою у Ковелі

На обліку в психлікарні: нові деталі про 23-річного нападника з сокирою у Ковелі
Слідчі повідомили про підозру зловмиснику, який завдав ушкоджень людям в Ковелі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 6 жовтня, в одному з гіпермаркетів міста.

Чоловік, 2003 року народження, взяв з вітрини сокиру та наніс тілесні ушкодження трьом відвідувачам. Поліцейські затримали зловмисника на місці.

Попередньо відомо, що він перебуває на обліку у психлікарні.

Трьох потерпілих, 1980, 1986 та 1963 років народження, жителів Ковеля й району, доставили в медзаклади.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст. 115 ККУ – йдеться про замах на вбивство двох і більше осіб. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру, слідство триває.


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Теги: Ковель, сокира, замах
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