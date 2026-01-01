На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами

На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами
12 посадовців ДП «Ліси України» підозрюють у продажі деревини за заниженими цінами.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора викрито схему продажу державної деревини за заниженими цінами на Рівненщині та Волині.

Підозри отримали начальник і головний фахівець відділу продажу одного з Лісових офісів ДП «Ліси України», а також 10 колишніх керівників надлісництв.

За даними слідства, у 2024 році філія ДП «Ліси України» за результатами аукціонів уклала з двома великими деревообробними підприємствами договори на продаж необробленої деревини. Вони діяли до 31 грудня 2024 року та передбачали поставки за цінами, сформованими у 2024 році.

Після завершення строку дії договорів деревину мали продавати вже за новими цінами. Однак 31 грудня 2024 року керівники надлісництв за змовою з посадовцями Лісового офісу уклали з підприємствами додаткові угоди та продовжили дію договорів до 31 січня 2025 року, хоча їхні умови цього не передбачали.

У результаті підприємства ще місяць купували деревину за нижчими цінами. За такими умовами їм реалізували понад 4 тис. м³ лісопродукції.
На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами

За даними слідства, через продаж деревини за заниженими цінами ДП «Ліси України» завдано понад 6,9 млн грн збитків.

Дії підозрюваних кваліфіковано як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб та таке, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами
На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами
На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами
На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ліси, посадовці, Волинь, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На обліку в психлікарні: нові деталі про 23-річного нападника з сокирою у Ковелі
Сьогодні, 16:25
У FIGLI MIGLI в Луцьку стартували «Щасливі години»: знижка 30% на безлімітні розваги
Сьогодні, 16:24
На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами
Сьогодні, 16:01
Кількість загиблих від ракетного удару у Прилуках зросла до 14. ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
ВООЗ запросила в Росії дані про можливий другий випадок чуми у Сибіру
Сьогодні, 15:07
Медіа
відео
1/8