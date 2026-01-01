На Волині та Рівненщині 12 посадовців «Лісів України» продавали деревину за заниженими цінами





Про це



За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора викрито схему продажу державної деревини за заниженими цінами на Рівненщині та Волині.



Підозри отримали начальник і головний фахівець відділу продажу одного з Лісових офісів ДП «Ліси України», а також 10 колишніх керівників надлісництв.



За даними слідства, у 2024 році філія ДП «Ліси України» за результатами аукціонів уклала з двома великими деревообробними підприємствами договори на продаж необробленої деревини. Вони діяли до 31 грудня 2024 року та передбачали поставки за цінами, сформованими у 2024 році.



Після завершення строку дії договорів деревину мали продавати вже за новими цінами. Однак 31 грудня 2024 року керівники надлісництв за змовою з посадовцями Лісового офісу уклали з підприємствами додаткові угоди та продовжили дію договорів до 31 січня 2025 року, хоча їхні умови цього не передбачали.



У результаті підприємства ще місяць купували деревину за нижчими цінами. За такими умовами їм реалізували понад 4 тис. м³ лісопродукції.



За даними слідства, через продаж деревини за заниженими цінами ДП «Ліси України» завдано понад 6,9 млн грн збитків.



Дії підозрюваних кваліфіковано як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб та таке, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України).



Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.



Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 посадовців ДП «Ліси України» підозрюють у продажі деревини за заниженими цінами.Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора викрито схему продажу державної деревини за заниженими цінами на Рівненщині та Волині.Підозри отримали начальник і головний фахівець відділу продажу одного з Лісових офісів ДП «Ліси України», а також 10 колишніх керівників надлісництв.За даними слідства, у 2024 році філія ДП «Ліси України» за результатами аукціонів уклала з двома великими деревообробними підприємствами договори на продаж необробленої деревини. Вони діяли до 31 грудня 2024 року та передбачали поставки за цінами, сформованими у 2024 році.Після завершення строку дії договорів деревину мали продавати вже за новими цінами. Однак 31 грудня 2024 року керівники надлісництв за змовою з посадовцями Лісового офісу уклали з підприємствами додаткові угоди та продовжили дію договорів до 31 січня 2025 року, хоча їхні умови цього не передбачали.У результаті підприємства ще місяць купували деревину за нижчими цінами. За такими умовами їм реалізували понад 4 тис. м³ лісопродукції.За даними слідства, через продаж деревини за заниженими цінами ДП «Ліси України» завдано понад 6,9 млн грн збитків.Дії підозрюваних кваліфіковано як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб та таке, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України).Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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