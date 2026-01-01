Кількість загиблих від ракетного удару у Прилуках зросла до 14. ВІДЕО

Кількість загиблих від ракетного удару у Прилуках зросла до 14. ВІДЕО
У Прилуках Чернігівської області кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки 7 жовтня зросла до 14, серед них четверо дітей.

Про це пише Укрінформ.

Постраждали 50 людей, семеро з них - діти.

Вдалося врятувати 15 людей, серед яких дитина.

Кількість поранених зросла до 50, серед яких семеро дітей. Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки.



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Теги: Росія, війна
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