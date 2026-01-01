Кількість загиблих від ракетного удару у Прилуках зросла до 14. ВІДЕО

У Прилуках Чернігівської області кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки 7 жовтня зросла до 14, серед них четверо дітей.



Про це пише



Постраждали 50 людей, семеро з них - діти.



Вдалося врятувати 15 людей, серед яких дитина.



Кількість поранених зросла до 50, серед яких семеро дітей. Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! внаслідок російської ракетної атаки 7 жовтня зросла до 14, серед них четверо дітей.Про це пише Укрінформ Постраждали 50 людей, семеро з них - діти.Вдалося врятувати 15 людей, серед яких дитина.Кількість поранених зросла до 50, серед яких семеро дітей. Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки.

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