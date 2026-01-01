ВООЗ запросила в Росії дані про можливий другий випадок чуми у Сибіру





Про це у соцмережі Х повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає



За його словами, ВООЗ від початку стежить за повідомленнями про смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту. Жінка померла 2 жовтня після госпіталізації з тяжкою пневмонією. У перших повідомленнях ЗМІ йшлося про легеневу чуму, якою вона могла заразитися в лабораторії внаслідок випадкового контакту з інфекцією.



На запит ВООЗ у межах перевірки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил російські органи охорони здоров’я заявили, що останнім часом в Іркутській області випадків чуми не реєстрували.



За даними російської сторони, було проведено епідеміологічне розслідування, вжито профілактичних і протиепідемічних заходів, а людей, які контактували з померлою, взяли під медичний нагляд та обстежили. Серед них, за версією російських органів охорони здоров’я, не виявили збудників, що становлять високу загрозу, а медичний нагляд за всіма контактними особами вже завершили.



«ВООЗ підтримує контакт із російськими органами охорони здоров’я та пропонує технічну підтримку. ВООЗ звернулася з проханням надати додаткову інформацію, щоб з’ясувати причину тяжкої пневмонії, ідентифікувати збудника, через який було вжито заходів у сфері громадського здоров’я, а також перевірити повідомлення ЗМІ про другого працівника з пневмонією невідомої етіології», — зазначив Гебреєсус.



За його словами, своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил має вирішальне значення для перевірки суперечливих повідомлень і точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров’я.



Як повідомлялося, 2 жовтня у Росії в Іркутській області зафіксували смерть 28-річної лаборантки Іркутського протичумного інституту Дар'ї Шипілової. У неї запідозрили легеневу форму чуми. За одними даними, 25 вересня вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби, за іншими - повернулася з робочої поїздки до Бурятії, де фіксувався осередок чуми на кордоні з Монголією.



Однак чуму в Росії заперечують. Зокрема, за твердженням Роспотребнадзора, Шипілова померла від «пневмонії невстановленої етіології», що пов'язано з її професійною діяльністю. Мікроорганізмів у неї не виявили, а аварій під час роботи з патогенами в інституті не було.



Попри це російська влада запровадила карантинні заходи на низці об’єктів Іркутська, зокрема у клінічній і дитячій лікарнях та пологовому будинку. Із 2 жовтня співробітників Іркутського науково-дослідного протичумного інституту ізолювали в будівлі установи. Того ж дня до Іркутська приїхала глава Роспотребнадзору Анна Попова, яка взяла участь у засіданні обласної санітарно-протиепідемічної комісії через підозру на «особливо небезпечну інфекцію». За офіційними даними, усіх встановлених контактних осіб узяли під медичне спостереження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запросила в російської влади інформацію про повідомлення ЗМІ щодо другого співробітника лабораторії в м.Іркутську, госпіталізованого з пневмонією невідомої етіології.Про це у соцмережі Х повідомив гендиректор ВООЗ, передає Укрінформ За його словами, ВООЗ від початку стежить за повідомленнями про смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту. Жінка померла 2 жовтня після госпіталізації з тяжкою пневмонією. У перших повідомленнях ЗМІ йшлося про легеневу чуму, якою вона могла заразитися в лабораторії внаслідок випадкового контакту з інфекцією.На запит ВООЗ у межах перевірки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил російські органи охорони здоров’я заявили, що останнім часом в Іркутській області випадків чуми не реєстрували.За даними російської сторони, було проведено епідеміологічне розслідування, вжито профілактичних і протиепідемічних заходів, а людей, які контактували з померлою, взяли під медичний нагляд та обстежили. Серед них, за версією російських органів охорони здоров’я, не виявили збудників, що становлять високу загрозу, а медичний нагляд за всіма контактними особами вже завершили.«ВООЗ підтримує контакт із російськими органами охорони здоров’я та пропонує технічну підтримку. ВООЗ звернулася з проханням надати додаткову інформацію, щоб з’ясувати причину тяжкої пневмонії, ідентифікувати збудника, через який було вжито заходів у сфері громадського здоров’я, а також перевірити повідомлення ЗМІ про другого працівника з пневмонією невідомої етіології», — зазначив Гебреєсус.За його словами, своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил має вирішальне значення для перевірки суперечливих повідомлень і точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров’я.Як повідомлялося, 2 жовтня у Росії в Іркутській області зафіксували смерть 28-річної лаборантки Іркутського протичумного інституту Дар'ї Шипілової. У неї запідозрили легеневу форму чуми. За одними даними, 25 вересня вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби, за іншими - повернулася з робочої поїздки до Бурятії, де фіксувався осередок чуми на кордоні з Монголією.Однак чуму в Росії заперечують. Зокрема, за твердженням Роспотребнадзора, Шипілова померла від «пневмонії невстановленої етіології», що пов'язано з її професійною діяльністю. Мікроорганізмів у неї не виявили, а аварій під час роботи з патогенами в інституті не було.Попри це російська влада запровадила карантинні заходи на низці об’єктів Іркутська, зокрема у клінічній і дитячій лікарнях та пологовому будинку. Із 2 жовтня співробітників Іркутського науково-дослідного протичумного інституту ізолювали в будівлі установи. Того ж дня до Іркутська приїхала глава Роспотребнадзору Анна Попова, яка взяла участь у засіданні обласної санітарно-протиепідемічної комісії через підозру на «особливо небезпечну інфекцію». За офіційними даними, усіх встановлених контактних осіб узяли під медичне спостереження.

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