Військові представники всіх 32 країн-членів НАТО відвідали Київ

Михайлом Драпатим.



Про це написав голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне у мережі X, цитує



32 військові представники країн-членів Альянсу у вівторок перебували в Києві, де обговорили з головнокомандувачем ЗСУ військові пріоритети України та її досвід, який дозволить посилити готовність НАТО до поточних і майбутніх загроз.



Каво Драгоне зазначив, що візит був демонстрацією непохитної підтримки України.



Під час перебування в Києві члени Військового комітету НАТО віддали шану українським захисникам біля Стіни пам'яті загиблих за Україну.



Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич розробляє стратегію досягнення швидкої перемоги у разі російського нападу на східний фланг Альянсу, приділяючи особливу увагу інтеграції нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект.



Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на тлі зростання зловмисних атак Росії заявив, що "сьогодні в Європі немає миру".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 32 члени Військового комітету НАТО 6 жовтня відвідали Київ та зустрілися з головнокомандувачем Збройних сил УкраїниПро це написав голова Військового комітету Альянсу адміралу мережі X, цитує "Європейська правда" 32 військові представники країн-членів Альянсу у вівторок перебували в Києві, де обговорили з головнокомандувачем ЗСУ військові пріоритети України та її досвід, який дозволить посилити готовність НАТО до поточних і майбутніх загроз.Каво Драгоне зазначив, що візит був демонстрацією непохитної підтримки України.Під час перебування в Києві члени Військового комітету НАТО віддали шану українським захисникам біля Стіни пам'яті загиблих за Україну.Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич розробляє стратегію досягнення швидкої перемоги у разі російського нападу на східний фланг Альянсу, приділяючи особливу увагу інтеграції нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект.Генеральний секретар НАТОна тлі зростання зловмисних атак Росії заявив, що "сьогодні в Європі немає миру".

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