У нацпарку вперше помітили пташку, яка могла прилетіти на Волинь із Сибіру





Про це Максим Рудік.



«На Волині гніздових популяцій горохівки немає. Вони є у Карпатах, і, як правило, за межі гір не відлітають. На Волині це просто мігрант. У наш парк вони залетіли вперше», — сказав Максим Рудік.



Горіхівці потрібні старовікові хвойні ліси, оскільки вони харчуються насінням сосен та ялин. На Волині ж великих масивів з хвоєю не має. Як зауважив орнітолог, пташка залетіла до парку на тлі масової інвазії горіхівок, яка зараз спостерігається в різних регіонах України.



«Пташина інвазія — це природне явище, коли в окремі роки велика кількість птахів певного виду залишає звичайний ареал або значно розширює межі своїх переміщень», — розповів працівник нацпарку.



У горіхівки такі масові переміщення можуть бути пов'язані, зокрема, з неврожаєм насіння хвойних дерев. Також, додав Максим Рудік, причина може полягати у різкому похолоданні на їх звичній території.



Птаха спостерігали у дубовому лісі з домішками молодого граба та черешні. Спочатку горіхівку помітили на землі, де вона годувалася. Згодом птах перелетів на дерево та почав переміщуватися з гілки на гілку. Горіхівка підпускала спостерігачів досить близько, завдяки чому вдалося здійснити фотофіксацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському нацпарку «Цуманська пуща» поблизу села Діброва вперше зафіксували горіхівку крапчасту. Цей вид пташки переважно живе у тайгах та ймовірно прилетів на Волинь із Сибіру.Про це Суспільному розповів орнітолог«На Волині гніздових популяцій горохівки немає. Вони є у Карпатах, і, як правило, за межі гір не відлітають. На Волині це просто мігрант. У наш парк вони залетіли вперше», — сказав Максим Рудік.Горіхівці потрібні старовікові хвойні ліси, оскільки вони харчуються насінням сосен та ялин. На Волині ж великих масивів з хвоєю не має. Як зауважив орнітолог, пташка залетіла до парку на тлі масової інвазії горіхівок, яка зараз спостерігається в різних регіонах України.«Пташина інвазія — це природне явище, коли в окремі роки велика кількість птахів певного виду залишає звичайний ареал або значно розширює межі своїх переміщень», — розповів працівник нацпарку.У горіхівки такі масові переміщення можуть бути пов'язані, зокрема, з неврожаєм насіння хвойних дерев. Також, додав Максим Рудік, причина може полягати у різкому похолоданні на їх звичній території.Птаха спостерігали у дубовому лісі з домішками молодого граба та черешні. Спочатку горіхівку помітили на землі, де вона годувалася. Згодом птах перелетів на дерево та почав переміщуватися з гілки на гілку. Горіхівка підпускала спостерігачів досить близько, завдяки чому вдалося здійснити фотофіксацію.

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