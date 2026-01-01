У нацпарку вперше помітили пташку, яка могла прилетіти на Волинь із Сибіру

У нацпарку вперше помітили пташку, яка могла прилетіти на Волинь із Сибіру
У Ківерцівському нацпарку «Цуманська пуща» поблизу села Діброва вперше зафіксували горіхівку крапчасту. Цей вид пташки переважно живе у тайгах та ймовірно прилетів на Волинь із Сибіру.

Про це Суспільному розповів орнітолог Максим Рудік.

«На Волині гніздових популяцій горохівки немає. Вони є у Карпатах, і, як правило, за межі гір не відлітають. На Волині це просто мігрант. У наш парк вони залетіли вперше», — сказав Максим Рудік.

Горіхівці потрібні старовікові хвойні ліси, оскільки вони харчуються насінням сосен та ялин. На Волині ж великих масивів з хвоєю не має. Як зауважив орнітолог, пташка залетіла до парку на тлі масової інвазії горіхівок, яка зараз спостерігається в різних регіонах України.

«Пташина інвазія — це природне явище, коли в окремі роки велика кількість птахів певного виду залишає звичайний ареал або значно розширює межі своїх переміщень», — розповів працівник нацпарку.

У горіхівки такі масові переміщення можуть бути пов'язані, зокрема, з неврожаєм насіння хвойних дерев. Також, додав Максим Рудік, причина може полягати у різкому похолоданні на їх звичній території.
У нацпарку вперше помітили пташку, яка могла прилетіти на Волинь із Сибіру

Птаха спостерігали у дубовому лісі з домішками молодого граба та черешні. Спочатку горіхівку помітили на землі, де вона годувалася. Згодом птах перелетів на дерево та почав переміщуватися з гілки на гілку. Горіхівка підпускала спостерігачів досить близько, завдяки чому вдалося здійснити фотофіксацію.
У нацпарку вперше помітили пташку, яка могла прилетіти на Волинь із Сибіру

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Теги: Волинь, нацпарк, пташка
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