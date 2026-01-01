З-під завалів багатоповерхівки в Прилуках на Чернігівщині дістали тіла трьох дітей: загинули дев’ятеро людей
Сьогодні, 12:24
Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках Чернігівської області зросла до дев’яти — з-під завалів дістали тіла трьох дітей.
Про це повідомили в поліції Чернігівської області.
Постраждали ще 38 людей, серед яких семеро дітей. Досі тривають роботи з пошуку людей під завалами.
У Прилуках оголосили три дні жалоби.
Нагадаємо, що вночі 7 жовтня протиповітряній обороні України вдалося збити 161 повітряну ціль рф, зокрема 117 дронів, п’ять балістичних ракет і 39 крилатих.
Унаслідок російського обстрілу в ніч проти 7 жовтня в Києві відомо про двох загиблих, у Кременчуку на Полтавщині загинули двоє людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в поліції Чернігівської області.
Постраждали ще 38 людей, серед яких семеро дітей. Досі тривають роботи з пошуку людей під завалами.
У Прилуках оголосили три дні жалоби.
Нагадаємо, що вночі 7 жовтня протиповітряній обороні України вдалося збити 161 повітряну ціль рф, зокрема 117 дронів, п’ять балістичних ракет і 39 крилатих.
Унаслідок російського обстрілу в ніч проти 7 жовтня в Києві відомо про двох загиблих, у Кременчуку на Полтавщині загинули двоє людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З-під завалів багатоповерхівки в Прилуках на Чернігівщині дістали тіла трьох дітей: загинули дев’ятеро людей
Сьогодні, 12:24
Дві ракети, які летіли в напрямку урядової будівлі в Києві, військові спрямували в Дніпро, - WSJ
Сьогодні, 12:09
Рубані рани та черепно-мозкова травма: у якому стані люди, на яких напав чоловік із сокирою у Ковелі
Сьогодні, 11:06