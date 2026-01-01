З-під завалів багатоповерхівки в Прилуках на Чернігівщині дістали тіла трьох дітей: загинули дев’ятеро людей

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках Чернігівської області зросла до дев’яти — з-під завалів дістали тіла трьох дітей.Про це повідомили в поліції Чернігівської області.Постраждали ще 38 людей, серед яких семеро дітей. Досі тривають роботи з пошуку людей під завалами.У Прилуках оголосили три дні жалоби.Нагадаємо, що вночі 7 жовтня протиповітряній обороні України вдалося збити 161 повітряну ціль рф, зокрема 117 дронів, п’ять балістичних ракет і 39 крилатих.Унаслідок російського обстрілу в ніч проти 7 жовтня в Києві відомо про двох загиблих, у Кременчуку на Полтавщині загинули двоє людей.