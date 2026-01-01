З-під завалів багатоповерхівки в Прилуках на Чернігівщині дістали тіла трьох дітей: загинули дев’ятеро людей

З-під завалів багатоповерхівки в Прилуках на Чернігівщині дістали тіла трьох дітей: загинули дев’ятеро людей
Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках Чернігівської області зросла до дев’яти — з-під завалів дістали тіла трьох дітей.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Постраждали ще 38 людей, серед яких семеро дітей. Досі тривають роботи з пошуку людей під завалами.

У Прилуках оголосили три дні жалоби.

Нагадаємо, що вночі 7 жовтня протиповітряній обороні України вдалося збити 161 повітряну ціль рф, зокрема 117 дронів, п’ять балістичних ракет і 39 крилатих.

Унаслідок російського обстрілу в ніч проти 7 жовтня в Києві відомо про двох загиблих, у Кременчуку на Полтавщині загинули двоє людей.

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Теги: Росія, війна
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