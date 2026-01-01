Дві ракети, які летіли в напрямку урядової будівлі в Києві, військові спрямували в Дніпро, - WSJ





Про це пише



За даними видання, йдеться про систему «Ліма». Під час однієї з російських атак дві балістичні ракети на гіперзвуковій швидкості летіли до важливого урядового об’єкта в столиці України.



Але завдяки роботі військових підрозділу «Нічна варта», які застосували РЕБ, вони впали в річку Дніпро. У той самий час мешканці Києва помітила, що їхні навігаційні застосунки показували їхньою геолокацією Перу.



WSJ розповідає, що установки Ліма, схожі на мегафони, розкидані по всій країні, що дозволяє створити мережу невидимих сигналів для зупинки ракет, керованих бомб і безпілотників.



За словами одного з військових «Нічної варти» із позивним Алхімік, його підрозділ Night Watch використовує «Ліму» для випромінювання сигналів на відстані близько 193 км, які порушують роботу безпілотників, ракет і керованих бомб.



Водночас іноді «Ліма»може перешкоджати роботі роботі й українських безпілотників. Попри це, військові не сумніваються в ефективності цього засобу РЕБ, а один з українських офіцерів Сил безпілотних систем України заявив, що вона придушує від 70% до 95% радіокерованих безпілотників у тому секторі, де працює його команда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку 2026 року дві російські ракети летіли в напрямку урядової будівлі в Києві. Українські військові збили їх із курсу за допомогою систем радіоелектронної боротьби.Про це пише Громадське з посиланням на Wall Street Joural.За даними видання, йдеться про систему «Ліма». Під час однієї з російських атак дві балістичні ракети на гіперзвуковій швидкості летіли до важливого урядового об’єкта в столиці України.Але завдяки роботі військових підрозділу «Нічна варта», які застосували РЕБ, вони впали в річку Дніпро. У той самий час мешканці Києва помітила, що їхні навігаційні застосунки показували їхньою геолокацією Перу.WSJ розповідає, що установки Ліма, схожі на мегафони, розкидані по всій країні, що дозволяє створити мережу невидимих сигналів для зупинки ракет, керованих бомб і безпілотників.За словами одного з військових «Нічної варти» із позивним Алхімік, його підрозділ Night Watch використовує «Ліму» для випромінювання сигналів на відстані близько 193 км, які порушують роботу безпілотників, ракет і керованих бомб.Водночас іноді «Ліма»може перешкоджати роботі роботі й українських безпілотників. Попри це, військові не сумніваються в ефективності цього засобу РЕБ, а один з українських офіцерів Сил безпілотних систем України заявив, що вона придушує від 70% до 95% радіокерованих безпілотників у тому секторі, де працює його команда.

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