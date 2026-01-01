Як повернути переплачені гроші за комуналку: майже 90% перевірок виявили порушення
Сьогодні, 11:25
Майже дев’ять із десяти перевірок у сфері житлово-комунальних послуг в Україні завершилися виявленням порушень законодавства про ціни та ціноутворення. Надавачів послуг зобов’язали провести перерахунки та повернути споживачам загалом 92,67 мільйона гривень.
Про це повідомляють на сайті Держпродспоживслужби.
Такі результати отримали за підсумками роботи служби протягом перших восьми місяців 2026 року.
З початку року фахівці провели 140 позапланових перевірок підприємств. Вони перевіряли правильність формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги.
Нагадаємо, деякі українці мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.
Порушення виявили у 88,6% випадків. Через неправильне формування або застосування цін підприємства зобов’язали провести перерахунки споживачам.
У Держпродспоживслужбі наголошують: якщо споживач має сумніви щодо обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, він може звернутися до територіального органу служби. За наявності підстав фахівці проведуть перевірку.
«Для нас важливо не лише виявити порушення, а й домогтися перерахунку та повернення людям зайво сплачених коштів», — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
За результатами перевірок порушникам видали приписи та застосували адміністративно-господарські санкції. Винних посадових осіб також притягнули до адміністративної відповідальності.
Станом на кінець серпня споживачам уже фактично повернули 636,8 тисячі гривень. Виконання решти рішень щодо перерахунків триває.
Українцям, які сумніваються у правильності нарахувань за комунальні послуги, радять звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби.
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Про це повідомляють на сайті Держпродспоживслужби.
Такі результати отримали за підсумками роботи служби протягом перших восьми місяців 2026 року.
З початку року фахівці провели 140 позапланових перевірок підприємств. Вони перевіряли правильність формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги.
Нагадаємо, деякі українці мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.
Порушення виявили у 88,6% випадків. Через неправильне формування або застосування цін підприємства зобов’язали провести перерахунки споживачам.
У Держпродспоживслужбі наголошують: якщо споживач має сумніви щодо обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, він може звернутися до територіального органу служби. За наявності підстав фахівці проведуть перевірку.
«Для нас важливо не лише виявити порушення, а й домогтися перерахунку та повернення людям зайво сплачених коштів», — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
За результатами перевірок порушникам видали приписи та застосували адміністративно-господарські санкції. Винних посадових осіб також притягнули до адміністративної відповідальності.
Станом на кінець серпня споживачам уже фактично повернули 636,8 тисячі гривень. Виконання решти рішень щодо перерахунків триває.
Українцям, які сумніваються у правильності нарахувань за комунальні послуги, радять звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби.
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