Хто з українців може отримати 75% знижку на комуналку
Сьогодні, 07:15
Деякі українці мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Така пільга передбачена для учасників бойових дій та окремих членів його сім’ї.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Знижка охоплює:
- плату за користування житлом у межах встановлених норм
- газ
- електроенергію
- водопостачання та водовідведення
- послуги з вивезення побутових відходів
- скраплений балонний газ для побутових потреб у межах установлених норм споживання
Знижка може надаватися не тільки учаснику бойових дій, а й членам його сім’ї, які проживають разом із ним.
Йдеться про:
- чоловіка або дружину
- дітей до 18 років
- неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи
- непрацездатних батьків
- особу, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика
Також передбачена знижка на паливо для людей, які проживають у будинках без центрального опалення.
Для оплати опалення нормативна площа становить 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу та постійно проживає в помешканні, плюс 10,5 кв. м на сім’ю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Знижка охоплює:
- плату за користування житлом у межах встановлених норм
- газ
- електроенергію
- водопостачання та водовідведення
- послуги з вивезення побутових відходів
- скраплений балонний газ для побутових потреб у межах установлених норм споживання
Знижка може надаватися не тільки учаснику бойових дій, а й членам його сім’ї, які проживають разом із ним.
Йдеться про:
- чоловіка або дружину
- дітей до 18 років
- неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи
- непрацездатних батьків
- особу, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика
Також передбачена знижка на паливо для людей, які проживають у будинках без центрального опалення.
Для оплати опалення нормативна площа становить 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу та постійно проживає в помешканні, плюс 10,5 кв. м на сім’ю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хто з українців може отримати 75% знижку на комуналку
Сьогодні, 07:15
Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 26 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00