Хто з українців може отримати 75% знижку на комуналку

Деякі українці мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Така пільга передбачена для учасників бойових дій та окремих членів його сім’ї.Про це повідомляє Пенсійний фонд України.Знижка охоплює:- плату за користування житлом у межах встановлених норм- газ- електроенергію- водопостачання та водовідведення- послуги з вивезення побутових відходів- скраплений балонний газ для побутових потреб у межах установлених норм споживанняЗнижка може надаватися не тільки учаснику бойових дій, а й членам його сім’ї, які проживають разом із ним.Йдеться про:- чоловіка або дружину- дітей до 18 років- неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи- непрацездатних батьків- особу, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговикаТакож передбачена знижка на паливо для людей, які проживають у будинках без центрального опалення.Для оплати опалення нормативна площа становить 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу та постійно проживає в помешканні, плюс 10,5 кв. м на сім’ю.