Хто з українців може отримати 75% знижку на комуналку

Хто з українців може отримати 75% знижку на комуналку
Деякі українці мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Така пільга передбачена для учасників бойових дій та окремих членів його сім’ї.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Знижка охоплює:

- плату за користування житлом у межах встановлених норм

- газ

- електроенергію

- водопостачання та водовідведення

- послуги з вивезення побутових відходів

- скраплений балонний газ для побутових потреб у межах установлених норм споживання

Знижка може надаватися не тільки учаснику бойових дій, а й членам його сім’ї, які проживають разом із ним.

Йдеться про:

- чоловіка або дружину

- дітей до 18 років

- неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи

- непрацездатних батьків

- особу, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика

Також передбачена знижка на паливо для людей, які проживають у будинках без центрального опалення.

Для оплати опалення нормативна площа становить 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу та постійно проживає в помешканні, плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

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Теги: комуналка, тарифи, пільги
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