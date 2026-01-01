Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 26 вересня.
Так вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 44,97 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 6 і 3 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,97 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,12 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,66 (-3 коп.)
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Так вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 44,97 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 6 і 3 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,97 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,12 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,66 (-3 коп.)
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