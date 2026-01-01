Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 26 вересня.

Так вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 44,97 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 6 і 3 копійки відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,97 (+12 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,12 (-6 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,66 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 26 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Тепло повертається: якої погоди чекати українцям до кінця вересня
25 вересня, 23:19
Співачка з Шацька Оксана Цевух візьме участь у «Голосі країни»
25 вересня, 22:43
Медіа
відео
1/8