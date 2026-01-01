Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий





Так вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 44,97 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 6 і 3 копійки відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,97 (+12 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,12 (-6 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,66 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 26 вересня.Так вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 44,97 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 6 і 3 копійки відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,97 (+12 коп.)Курс євро1 євро — 51,12 (-6 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,66 (-3 коп.)

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