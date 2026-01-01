Що варто купити до зими 2026 року: перелік важливих продуктів і речей

Особливо варто подумати про речі, які стануть у пригоді в разі перебоїв зі світлом, водою чи опаленням. Ми зібрали практичний перелік того, що бажано мати вдома взимку.Основу домашнього запасу краще складати з продуктів, які довго зберігаються і з яких можна швидко приготувати просту та ситну їжу.З круп варто придбати гречку, рис, вівсянку, пшоно та інші види, які любить ваша родина. Стануть у пригоді макарони, борошно, олія, сіль і цукор.Не зайвими будуть і готові продукти:м’ясні та рибні консерви;консервовані квасоля, горошок, кукурудза та овочі;паштети;сухарики та хлібці;печиво та крекери;горіхи й сухофрукти;мед;згущене молоко;молоко тривалого зберігання;чай і кава.Під час закупів звертайте увагу не лише на термін придатності, а й на спосіб приготування. На випадок тривалого відключення електроенергії корисно мати хоча б кілька продуктів, які можна їсти без готування і розігрівання.Не потрібно купувати те, чого сім’я зазвичай не їсть. Краще взяти додаткові паковання звичних продуктів і поступово використовувати їх, поповнюючи запас новими.Якщо є льох, підвал, комора чи інше прохолодне місце, восени можна придбати овочі тривалого зберігання.Найпрактичнішими будуть картопля, морква, буряк, цибуля і часник. Кількість варто визначати з урахуванням умов зберігання: великі запаси не мають сенсу, якщо продукти швидко псуватимуться.Вода — одна з найважливіших речей, про яку варто подбати завчасно.Вдома бажано мати окремо питну воду та невеликий запас технічної. Останню можна використовувати для побутових потреб, якщо водопостачання тимчасово зникне.Періодично перевіряйте запас та оновлюйте його, особливо якщо вода зберігається протягом тривалого часу.Перед зимою варто провести ревізію аптечки. Насамперед перевірте терміни придатності препаратів і приберіть усе прострочене.Особливу увагу потрібно приділити лікам, які члени родини регулярно приймають за призначенням лікаря. Їх запас краще планувати завчасно.Також вдома корисно мати звичайні засоби першої допомоги: бинти, пластирі, антисептики та інші необхідні речі.Ліки потрібно зберігати відповідно до умов, зазначених в інструкції, та не купувати медикаменти без потреби лише «про всяк випадок».Коли складаєте список закупів на зиму, легко згадати про гречку й консерви та забути про звичайні побутові речі.Перевірте, чи достатньо вдома:мила;зубної пасти;туалетного паперу;вологих і сухих серветок;засобів особистої гігієни;прального порошку або гелю;засобу для миття посуду;необхідних засобів для прибирання.Робити величезні запаси немає потреби. Достатньо мати невеликий резерв того, що використовується щодня.Ще до початку опалювального сезону варто перевірити, наскільки добре квартира чи будинок утримують тепло.Зверніть увагу на вікна та двері — навіть невеликі щілини можуть створювати відчутний протяг. За потреби їх можна утеплити заздалегідь.Перегляньте також зимові речі. Теплі ковдри, пледи, шкарпетки, домашній одяг і взуття краще підготувати ще восени.Корисно визначити найтеплішу кімнату в оселі. В разі проблем з опаленням саме там родині буде простіше зберігати комфортну температуру.Власникам приватних будинків варто завчасно перевірити систему опалення і подбати про необхідне паливо, якщо воно використовується.Окремо перевірте все, що допоможе пережити кілька годин без електроенергії.Насамперед потрібні справні ліхтарики. Переконайтеся, що до них є заряджені акумулятори або запас батарейок.Корисними можуть бути повербанки, акумуляторні лампи та світильники, зарядні пристрої й інші автономні джерела живлення.Якщо користуєтеся портативною зарядною станцією чи джерелом безперебійного живлення, перевірте їхню справність і рівень заряду до настання холодів.Невеликий радіоприймач, який працює від батарейок, також може стати додатковим джерелом інформації за відсутності електроенергії та інтернету.Якщо в сім’ї є маленька дитина, загальний список закупів треба доповнити відповідно до її віку.Заздалегідь перевірте запас дитячого харчування, підгузків, вологих серветок та інших засобів, якими користуєтеся щодня.Особливо це стосується спеціального харчування або речей певної марки, які не завжди можна швидко знайти в найближчому магазині.Корм для кота чи собаки також краще не залишати на останній день.Можна придбати додаткове паковання сухого або вологого корму, наповнювач та інші необхідні засоби догляду.Якщо тварина регулярно отримує ветеринарні препарати, варто заздалегідь проконсультуватися зі спеціалістом щодо необхідного запасу.Паспорти, свідоцтва, документи на житло й автомобіль, страхові поліси та інші важливі папери не мають бути розкидані по різних шафах.Зручно скласти їх в одну папку, яку за потреби можна швидко взяти з собою.Також варто мати копії найважливіших документів. Електронні копії можна зберігати на захищеному носії або в іншому безпечному місці.