Чи очікувати магнітні бурі 26 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У суботу, 26 вересня, магнітних бур на Землі не очікується.
За даними Meteoprog, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoprog, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 26 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Тепло повертається: якої погоди чекати українцям до кінця вересня
25 вересня, 23:19
Співачка з Шацька Оксана Цевух візьме участь у «Голосі країни»
25 вересня, 22:43
Суд щодо Свято-Миколаївського монастиря у Мильцях затягують: деталі
25 вересня, 22:12