Співачка з Шацька Оксана Цевух візьме участь у «Голосі країни»

Співачка з Шацька Оксана Цевух візьме участь у «Голосі країни»
Відома у Шацькій громаді співачка, шачанка Оксана Цевух стала учасницею сліпих прослуховувань вокального шоу на 1+1 «Голос країни».

Про це Оксана Цевух повідомила у соцмережах, передає Район.Шацьк.

Також дівчина повідомила, що перший випуск шоу стартує у неділю, 25 жовтня, та виходитиме в ефір щонеділі. У коментарях шачани підтримують дівчину у її рішенні та зичать їй успіху.

Родом Оксана Цевух – із села Самійличі Шацької громади. Змалечку дівчина брала участь у різноманітних вокальних конкурсах районного та обласного рівнів, ставала їх лауреатками, тож дуже відома у регіоні своїм унікальним голосом та манерою співу.

Також Оксана публікує кавери на відомі українські пісні на своїй сторінці у фейсбуці, іноді – під супровід гітари, на якій акомпанує її чоловік.

На сьогодні дівчина працює у Молодіжному центрі «Нова хвиля» Шацької селищної ради та є головою Молодіжної ради Шацька.

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Теги: шоу, волинь
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