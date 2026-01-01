На Волині вже чотири людини отруїлися грибами





Перші три випадки отруєння грибами на Волині фіксували раніше — два у липні та один у серпні. Водночас безпосередньо до інфекційної лікарні через отруєння грибами зараз звертаються поодинокі пацієнти.



Журналісти



Найбільша небезпека полягає в тому, що отруйний гриб не обов'язково має підозрілий вигляд або неприємний запах. Особливо ризикують недосвідчені грибники, які можуть переплутати їстівний гриб із його отруйним двійником.



«Найчастіше отруюються грибами, які практично не відрізняються, наприклад, опеньки і несправжні опеньки. Для недосвідчених такі гриби практично ідентичні».



Визначити небезпечний гриб лише за запахом також неможливо. Бо запах може допомогти зрозуміти, чи гриб свіжий, в не свідчить про його їстівність. Отруйні гриби при цьому можуть виглядати цілком нормально.



Тому, якщо людина не має достатнього досвіду і не впевнена у виді гриба, краще не ризикувати.



Перші прояви отруєння можуть виникнути вже через 2–3 години після вживання грибів. Серед можливих симптомів — нудота, блювання, запаморочення, біль у животі, сухість у роті та діарея. У важчих випадках можливі втрата свідомості та інші серйозні прояви.



Водночас симптоми не завжди з'являються одразу. Лікар зазначає, що в окремих випадках вони можуть бути через 24, 48 або навіть 72 години після вживання отруйних грибів.



Саме тому нормальне самопочуття одразу після грибної страви ще не гарантує, що отруєння немає. Навіть їстівні гриби можуть становити небезпеку, якщо їх недостатньо термічно обробити. Водночас люди, які їли одну й ту саму грибну страву, можуть мати різний ступінь отруєння.



«Ступінь отруєння може бути різним, залежить від кількості грибів, які з'їла людина».



При появі симптомів після вживання грибів не можна чекати, що вони минуть самостійно. Необхідно якомога швидше звернутися по медичну допомогу. При підозрі на отруєння лікар радить викликати блювання, щоб звільнити шлунок від залишків грибів.



Основною проблемою медик називає недосвідченість під час збору грибів. Особливо небезпечно брати ті гриби, в яких немає повної впевненості.



«Якщо у вас є найменший сумнів щодо свіжості грибів чи того, що вони їстівні — не ризикуйте власним здоров'ям і не споживайте їх у їжу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Осінній грибний сезон на Волині триває, а разом із ним зростає ризик отруєнь. У 2026 році в області вже зафіксували чотири випадки отруєння дикорослими грибами. Останній стався з 15-річним підлітком із Луцького району — гриби він придбав «з рук» на одному з ринків.Перші три випадки отруєння грибами на Волині фіксували раніше — два у липні та один у серпні. Водночас безпосередньо до інфекційної лікарні через отруєння грибами зараз звертаються поодинокі пацієнти.Журналісти ВСН поспілкувалися з лікарем-інфекціоністом приймально-діагностичного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні Максимом Лущевським, який розповів, які гриби найчастіше стають причиною отруєнь, коли можуть з'явитися перші симптоми та що робити при підозрі на отруєння.Найбільша небезпека полягає в тому, що отруйний гриб не обов'язково має підозрілий вигляд або неприємний запах. Особливо ризикують недосвідчені грибники, які можуть переплутати їстівний гриб із його отруйним двійником.«Найчастіше отруюються грибами, які практично не відрізняються, наприклад, опеньки і несправжні опеньки. Для недосвідчених такі гриби практично ідентичні».Визначити небезпечний гриб лише за запахом також неможливо. Бо запах може допомогти зрозуміти, чи гриб свіжий, в не свідчить про його їстівність. Отруйні гриби при цьому можуть виглядати цілком нормально.Тому, якщо людина не має достатнього досвіду і не впевнена у виді гриба, краще не ризикувати.Перші прояви отруєння можуть виникнути вже через 2–3 години після вживання грибів. Серед можливих симптомів — нудота, блювання, запаморочення, біль у животі, сухість у роті та діарея. У важчих випадках можливі втрата свідомості та інші серйозні прояви.Водночас симптоми не завжди з'являються одразу. Лікар зазначає, що в окремих випадках вони можуть бути через 24, 48 або навіть 72 години після вживання отруйних грибів.Саме тому нормальне самопочуття одразу після грибної страви ще не гарантує, що отруєння немає. Навіть їстівні гриби можуть становити небезпеку, якщо їх недостатньо термічно обробити. Водночас люди, які їли одну й ту саму грибну страву, можуть мати різний ступінь отруєння.«Ступінь отруєння може бути різним, залежить від кількості грибів, які з'їла людина».При появі симптомів після вживання грибів не можна чекати, що вони минуть самостійно. Необхідно якомога швидше звернутися по медичну допомогу. При підозрі на отруєння лікар радить викликати блювання, щоб звільнити шлунок від залишків грибів.Основною проблемою медик називає недосвідченість під час збору грибів. Особливо небезпечно брати ті гриби, в яких немає повної впевненості.«Якщо у вас є найменший сумнів щодо свіжості грибів чи того, що вони їстівні — не ризикуйте власним здоров'ям і не споживайте їх у їжу».

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