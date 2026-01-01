Суд щодо Свято-Миколаївського монастиря у Мильцях затягують: деталі
Сьогодні, 22:12
У Господарському суді Волинської області, що у місті Луцьку, слухали справу стосовно Свято-Миколаївського чоловічого монастиря, який знаходиться у селі Мильці Сереховичівської громади.
Про це повідомив депутат Волинської обласної ради Андрій Бокоч, передає Район. Стара Вижівка.
«Справа зрозуміла: договір оренди завершено, філія РПЦ має звільнити приміщення. Однак у них своє бачення. Для того, щоб затягнути розгляд, московити спершу піддали сумніву правомочність документів за підписом Романа Романюка, який виконує обов'язки голови Волинської обласної державної адміністрації», − написав Андрій Бокоч.
Також представники обителі виступили з ініціативою долучити третіми сторонами двох сотень осіб, що зазначаються як парафіяни. Проте суд і перше, і друге відхилив.
У результаті третіми сторонами в процесі виступлять Міністерство культури України та Ковельська РВА.
«Розумію, що справа буде тривалою, адже вже є досвід Свято-Успенського кафедрального собору, що у місті Володимирі. Ми живемо в демократичній правовій державі, тому своє слово має сказати суд. Та вірю − і в цій святині, що доєднається до лона Православної церква України, пролунає служба Божа нашою рідною українською мовою», − ідеться в повідомленні.
Зазначимо, у лютому 2026 року нардеп Ігор Гузьповідомив, що Свято-Миколаївський монастир у Мильцях хочуть повернути у підпорядкування держави.
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Про це повідомив депутат Волинської обласної ради Андрій Бокоч, передає Район. Стара Вижівка.
«Справа зрозуміла: договір оренди завершено, філія РПЦ має звільнити приміщення. Однак у них своє бачення. Для того, щоб затягнути розгляд, московити спершу піддали сумніву правомочність документів за підписом Романа Романюка, який виконує обов'язки голови Волинської обласної державної адміністрації», − написав Андрій Бокоч.
Також представники обителі виступили з ініціативою долучити третіми сторонами двох сотень осіб, що зазначаються як парафіяни. Проте суд і перше, і друге відхилив.
У результаті третіми сторонами в процесі виступлять Міністерство культури України та Ковельська РВА.
«Розумію, що справа буде тривалою, адже вже є досвід Свято-Успенського кафедрального собору, що у місті Володимирі. Ми живемо в демократичній правовій державі, тому своє слово має сказати суд. Та вірю − і в цій святині, що доєднається до лона Православної церква України, пролунає служба Божа нашою рідною українською мовою», − ідеться в повідомленні.
Зазначимо, у лютому 2026 року нардеп Ігор Гузьповідомив, що Свято-Миколаївський монастир у Мильцях хочуть повернути у підпорядкування держави.
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