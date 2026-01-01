Відомі перші результати урожайності цукрових буряків на Волині

Станом на 25 вересня у Волинській області цукровий буряк зібрано на площі 300 га (3% від загальної площі 9,3 тис. га) з середньою урожайністю 50 т/га. Пише Суспільне.Також обмолотили 11,4 тис. га соняшника (27% із загальної площі 27,4 тис. га) та 16,3 тис. га сої (21% із загальної площі 77,5 тис. га). Середня урожайність соняшника — 3 т/га, сої — 1,5 т/га.Наразі сільськогосподарські підприємства готуються до збирання гречки, проса й кукурудзи на зерно.Продовжується посівна озимих під урожай 2027. Також в регіоні аграрії засіяли 63,3 тис. га озимих зернових культур, що становить 43% від прогнозованої площі (146 тис. га). Сівбу озимого ріпаку — 34,0 тис. га — повністю завершили.Жнива 2026 ранніх зернових і технічних культур на Волині повністю завершено:Пшениця (озима та яра): зібрали 148 тис. га, намолотили 695,6 тис. тонн, урожайність — 4,7 т/га.Ячмінь (озимий та ярий): зібрали 26,5 тис. га, намолотили 118 тис. тонн, урожайність — 4,45 т/га.Горох: зібрали 3 тис. га, намолотили 10,5 тис. тонн, урожайність — 3,5 т/га.Інші зернові та зернобобові (овес, жито тощо): зібрали 38,5 тис. га, намолотили 119,3 тис. тонн, урожайність - 3,1 т/га.Ріпак (озимий, ярий): зібрали 47 тис. га, намолотили 141 тис. тонн, урожайність — 3 т/га.