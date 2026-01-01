У місті на Волині заблукала 6-річна дівчинка: допомогли патрульні

У місті на Волині заблукала 6-річна дівчинка: допомогли патрульні
У Ковелі патрульні допомогли дитині повернутися додому.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 6 жовтня, небайдужий громадянин помітив на вулиці схвильовану 6-річну дівчинку, яка, прямуючи до магазину, заблукала та не могла самостійно знайти дорогу додому.

Поліцейські спільно з працівниками ювенальної превенції встановили дані батьків та доставили дитину додому.


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Теги: Ковель, дитина
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