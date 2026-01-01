Рубані рани та черепно-мозкова травма: у якому стані люди, на яких напав чоловік із сокирою у Ковелі





Як розповів 7 жовтня Валентин Вітер двох пацієнтів напередодні оперували. Один із них нині в реанімації, інший — у хірургічному відділенні.



Зі слів речниці обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксани Якушик, до лікарні у Ковелі доставили двох чоловіків 63 і 45 років. В одного із травмованих була рубана рана щоки, в іншого — рубана рана задньої бокової поверхні шиї.



Ще один травмований — в обласнй клінічній лікарні. Як розповів телефоном директор медзакладу Олександр Дудар, йдеться про 40-річного пацієнта. Він перебуває у вкрай важкому стані. Чоловіка прооперували. У нього відкрита черепно-мозкова травма, була гематома, наразі він перебуває в відділенні інтенсивної терапії.



Що відомо про напад на людей із сокирою в Ковелі



Орієнтовно о 16:00 6 жовтня чоловік із сокирою напав на людей на території будівельно-господарського гіпермаркету. За даними правоохоронців, сокиру нападник взяв на вітрині.



Відомо, що нападнику 23 роки, його затримали на місці події.



Попередньо дії чоловіка кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини встановлюються.

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