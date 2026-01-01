Чоловік із сокирою напав на людей в «Епіцентрі» у Ковелі: троє постраждалих у важкому стані





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



За інформацією



Потерпілих госпіталізували до медзакладів, їм надається допомога.



Поліцейські затримали нападника: це місцевий мешканець 2003 року народження.



На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції, попередньо його дії кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини інциденту встановлюються.



Зі слів гендиректора Ковельського МТМО Валентина Вітра, троє травмованих, на яких із сокирою напав чоловік у Ковелі, у важкому стані. Двох із них зараз оперують, ще одну людину терміново перевезли до Волинської обласної клінічної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі сьогодні, 6 жовтня, близько 16:00 в одному з гіпермаркетів сталася надзвичайна подія. Чоловік схопив із вітрини сокиру та напав на відвідувачів магазину. Унаслідок цього тілесні ушкодження отримали троє людей.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За інформацією ВолинсьPost , інцидент стався у гіпермаркеті «Епіцентр» у Ковелі.Потерпілих госпіталізували до медзакладів, їм надається допомога.Поліцейські затримали нападника: це місцевий мешканець 2003 року народження.На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції, попередньо його дії кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини інциденту встановлюються.Зі слів гендиректора Ковельського МТМО, троє травмованих, на яких із сокирою напав чоловік у Ковелі, у важкому стані. Двох із них зараз оперують, ще одну людину терміново перевезли до Волинської обласної клінічної лікарні.

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