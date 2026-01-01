На Волині дві жінки отруїлися грибами, яких назбирали в лісі
Сьогодні, 18:01
На Волині зареєстровано ще 2 випадки отруєння дикорослими грибами.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Йдеться про жінок 68 і 53 років із Ковельського і Луцького районів.
Обидві пов’язують отруєння із вживанням грибів, які збирали самі (парасольок і сироїжок). Після проведеного лікування жінки вже виписані з медичних закладів.
Загалом цього року в області зареєстровано 6 випадків отруєння дикорослими грибами.
Фахівці називають основною причиною отруєння грибами помилки при їх визначенні. В Україні є близько двох тисяч видів грибів, а приблизно півтори тисячі з них — отруйні та часто схожі на їстівні. Наприклад, бліді поганки плутають із печерицями, а опеньки сірчано-жовті — з опеньками справжніми.
Ще одна причина — недотримання правил збирання, зберігання та приготування грибів. Ризик становить їх збір поблизу автодоріг, промислових підприємств і сміттєзвалищ, споживання старих, пошкоджених, підморожених або зіпсованих грибів.
Небезпеку становить також купівля дикорослих грибів або страв із них у місцях несанкціонованої торгівлі чи «з рук». Походження, вид і безпечність таких грибів перевірити неможливо.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Йдеться про жінок 68 і 53 років із Ковельського і Луцького районів.
Обидві пов’язують отруєння із вживанням грибів, які збирали самі (парасольок і сироїжок). Після проведеного лікування жінки вже виписані з медичних закладів.
Загалом цього року в області зареєстровано 6 випадків отруєння дикорослими грибами.
Фахівці називають основною причиною отруєння грибами помилки при їх визначенні. В Україні є близько двох тисяч видів грибів, а приблизно півтори тисячі з них — отруйні та часто схожі на їстівні. Наприклад, бліді поганки плутають із печерицями, а опеньки сірчано-жовті — з опеньками справжніми.
Ще одна причина — недотримання правил збирання, зберігання та приготування грибів. Ризик становить їх збір поблизу автодоріг, промислових підприємств і сміттєзвалищ, споживання старих, пошкоджених, підморожених або зіпсованих грибів.
Небезпеку становить також купівля дикорослих грибів або страв із них у місцях несанкціонованої торгівлі чи «з рук». Походження, вид і безпечність таких грибів перевірити неможливо.
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