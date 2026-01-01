На Волині дві жінки отруїлися грибами, яких назбирали в лісі

На Волині зареєстровано ще 2 випадки отруєння дикорослими грибами.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Йдеться про жінок 68 і 53 років із Ковельського і Луцького районів.Обидві пов’язують отруєння із вживанням грибів, які збирали самі (парасольок і сироїжок). Після проведеного лікування жінки вже виписані з медичних закладів.Загалом цього року в області зареєстровано 6 випадків отруєння дикорослими грибами.Фахівці називають основною причиною отруєння грибами помилки при їх визначенні. В Україні є близько двох тисяч видів грибів, а приблизно півтори тисячі з них — отруйні та часто схожі на їстівні. Наприклад, бліді поганки плутають із печерицями, а опеньки сірчано-жовті — з опеньками справжніми.Ще одна причина — недотримання правил збирання, зберігання та приготування грибів. Ризик становить їх збір поблизу автодоріг, промислових підприємств і сміттєзвалищ, споживання старих, пошкоджених, підморожених або зіпсованих грибів.Небезпеку становить також купівля дикорослих грибів або страв із них у місцях несанкціонованої торгівлі чи «з рук». Походження, вид і безпечність таких грибів перевірити неможливо.