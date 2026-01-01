Волинянин знайшов скам'яніле дерево, якому, ймовірно, мільйони років





Про це Мирослава Мороз.



Артефакт важить 6 кілограмів і 149 г, його довжина — 31 сантиметр, а товщина — 14 сантиметрів. Висока щільність і вага підтверджують повне заміщення органічних речовин мінеральними сполуками, пояснила музейниця.



«Людина, що передала артефакт, захотіла залишитися інкогніто. Якби подала його на аукціони, то заробила б шалені кошти, але передала у музей. Це дуже приємно», — сказала Мирослава Мороз.



Як додала головна зберігачка фондів, перерахувати річні кільця скам'янілості неможливо, бо вони проглядаються лише на поперечній поверхні артефакту.



«Ми маємо в колекції подібні, але маленькі фрагменти деревини, тому я візуально визначила по закам'янілих волокнах, що й цьому дереву мільйони років», — сказала Мирослава Мороз.



Вона додала, що подібний експонат бачила у Дубенському замку. Там, з її слів, зберігається стовбур багаторічного дерева. Визначити чи артефакт, що тепер належить Ковельському історичному музеї, є стовбуром чи великою гілкою наразі складно.



На поверхні каменю чітко збереглася первинна волокниста структура деревини та лінії її природного розламу. Колір: світло-сірий, блідо-бежевий із білуватим нальотом, що характерно для мінералізації кремнеземом або частково карбонатами, зазначила головна зберігачка фондів.



Музей планує подати знахідку на експертизу та консультації з геологами, коли знайде на це додаткове фінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанин передав у Ковельський історичний музей частину скам'янілого дерева, яке знайшов у одному з кар'єрів поблизу міста. У музеї припускають, що знахідці — мільйони років.Про це Суспільному 6 жовтня розповіла головна зберігачка фондів музеюАртефакт важить 6 кілограмів і 149 г, його довжина — 31 сантиметр, а товщина — 14 сантиметрів. Висока щільність і вага підтверджують повне заміщення органічних речовин мінеральними сполуками, пояснила музейниця.«Людина, що передала артефакт, захотіла залишитися інкогніто. Якби подала його на аукціони, то заробила б шалені кошти, але передала у музей. Це дуже приємно», — сказала Мирослава Мороз.Як додала головна зберігачка фондів, перерахувати річні кільця скам'янілості неможливо, бо вони проглядаються лише на поперечній поверхні артефакту.«Ми маємо в колекції подібні, але маленькі фрагменти деревини, тому я візуально визначила по закам'янілих волокнах, що й цьому дереву мільйони років», — сказала Мирослава Мороз.Вона додала, що подібний експонат бачила у Дубенському замку. Там, з її слів, зберігається стовбур багаторічного дерева. Визначити чи артефакт, що тепер належить Ковельському історичному музеї, є стовбуром чи великою гілкою наразі складно.На поверхні каменю чітко збереглася первинна волокниста структура деревини та лінії її природного розламу. Колір: світло-сірий, блідо-бежевий із білуватим нальотом, що характерно для мінералізації кремнеземом або частково карбонатами, зазначила головна зберігачка фондів.Музей планує подати знахідку на експертизу та консультації з геологами, коли знайде на це додаткове фінансування.

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