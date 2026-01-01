Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 7 жовтня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 7 жовтня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 19-21°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 7 жовтня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 19-21°.Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.

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