Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 7 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 7 жовтня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 7 жовтня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 19-21°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 7 жовтня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 19-21°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.
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