Що не варто дарувати на ювілей: поради флориста





Друга поширена помилка — квіти з різким запахом. Лілії чи гіацинти чудові вдома, але в закритому залі поруч зі святковим столом їхній аромат швидко стає нав'язливим, а частина гостей погано переносить сильні запахи. Для банкету краще обирати квіти зі стриманим ароматом або взагалі без нього.



Не варто дарувати букет навздогад, не зважаючи на вік і характер ювіляра. Яскравий мікс у кольоровому пакуванні доречний на вісімнадцятиріччя, а на шістдесят чи сімдесят років краще працює стримана палітра: білий, кремовий, бордо, глибокий рожевий.



Свято вимагає помітного об'єму, форми та солідності. Тут безпрограшно працюють голландські гортензії та сортові піоноподібні троянди з пишними бутонами: вони додають композиції візуальної ваги, виглядають дорого й одразу підкреслюють масштаб події.



Якщо ж у пріоритеті стійкість, чудовим вибором стануть одноголові хризантеми або антуріуми. Вони мають виразну форму, виглядають стильно й за належного догляду стоять у вазі до двох тижнів.



Окремий нюанс будь-якого банкету — вічна нестача ваз у закладі. Десятки оберемків зазвичай складають на підвіконнях, де квіти до кінця вечора лишаються без води. Щоб подарунок не втратив вигляду, замовляйте



Якщо не встигаєте заїхати по квіти перед банкетом, замовте доставку просто за адресою закладу на точний час. Так букет не їздитиме пів дня в машині й прибуде свіжим.



І дрібниця, про яку часто забувають, — листівка. Кілька теплих слів роблять подарунок особистим, а серед десятків букетів ювіляр точно знатиме, який із них від вас. Листівку можна додати й до замовлення з доставкою.



Статусний і продуманий букет із першого погляду показує щиру повагу, виділяється серед інших подарунків і тішить свіжістю ще багато днів після свята.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головна помилка на ювілеї — скромні польові квіти та бліді невеликі букетики. У банкетній залі вони губляться серед інших подарунків, виглядають дешевше, ніж є насправді, а тонкі стебла без води в'януть уже за кілька годин. Щоб не потрапити в незручне становище, квіти краще замовити заздалегідь — наприклад, на сайті «Флористка» , де зібрані варіанти саме під урочисті події, а букет можна отримати кур'єром по Луцьку або забрати в магазині.Друга поширена помилка — квіти з різким запахом. Лілії чи гіацинти чудові вдома, але в закритому залі поруч зі святковим столом їхній аромат швидко стає нав'язливим, а частина гостей погано переносить сильні запахи. Для банкету краще обирати квіти зі стриманим ароматом або взагалі без нього.Не варто дарувати букет навздогад, не зважаючи на вік і характер ювіляра. Яскравий мікс у кольоровому пакуванні доречний на вісімнадцятиріччя, а на шістдесят чи сімдесят років краще працює стримана палітра: білий, кремовий, бордо, глибокий рожевий.Свято вимагає помітного об'єму, форми та солідності. Тут безпрограшно працюють голландські гортензії та сортові піоноподібні троянди з пишними бутонами: вони додають композиції візуальної ваги, виглядають дорого й одразу підкреслюють масштаб події.Якщо ж у пріоритеті стійкість, чудовим вибором стануть одноголові хризантеми або антуріуми. Вони мають виразну форму, виглядають стильно й за належного догляду стоять у вазі до двох тижнів.Окремий нюанс будь-якого банкету — вічна нестача ваз у закладі. Десятки оберемків зазвичай складають на підвіконнях, де квіти до кінця вечора лишаються без води. Щоб подарунок не втратив вигляду, замовляйте великі композиції в кошиках чи коробках на вологому флористичному оазисі. Квіти самі п'ють воду з губки, стійко стоять на столі, а ювіляру не доведеться шукати посуд посеред свята.Якщо не встигаєте заїхати по квіти перед банкетом, замовте доставку просто за адресою закладу на точний час. Так букет не їздитиме пів дня в машині й прибуде свіжим.І дрібниця, про яку часто забувають, — листівка. Кілька теплих слів роблять подарунок особистим, а серед десятків букетів ювіляр точно знатиме, який із них від вас. Листівку можна додати й до замовлення з доставкою.Статусний і продуманий букет із першого погляду показує щиру повагу, виділяється серед інших подарунків і тішить свіжістю ще багато днів після свята.

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