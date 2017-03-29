У Луцьку в квартирі знайшли мертвою 18-річну дівчину. ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
У Луцьку 5 жовтня в одній із багатоповерхівок міста виявили тіло 18-річної дівчини. Попередньо, її смерть могла мати природний характер.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
Як розповіли мешканці будинку, про трагедію вони дізналися після того, як до двору приїхали поліцейські та медики. За їхніми словами, правоохоронці та карета швидкої допомоги перебували біля будинку протягом певного часу.
Дівчина близько пів року проживала у квартирі разом зі своїм хлопцем. Сусіди характеризують пару як спокійну та неконфліктну. Кажуть, чоловік спілкувався з мешканцями будинку та займався ремонтом автомобілів.
За словами одного із сусідів, вранці хлопець прокинувся та виявив дівчину без ознак життя. Він розповів правоохоронцям, що вона лежала так само, як заснула.
На місце викликали медиків, які констатували смерть 18-річної лучанки.
Водночас напередодні трагедії пара, ймовірно, могла вживати алкоголь. Чи має це якийсь стосунок до смерті дівчини, наразі невідомо.
Як повідомили у поліції, ознак насильницької смерті на тілі не виявили. За попередньою інформацією, смерть могла бути природною. Також відомо, що дівчина мала проблеми зі здоров’ям, які, ймовірно, могли стати причиною смерті.
Остаточну причину смерті встановлюють правоохоронці.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
Як розповіли мешканці будинку, про трагедію вони дізналися після того, як до двору приїхали поліцейські та медики. За їхніми словами, правоохоронці та карета швидкої допомоги перебували біля будинку протягом певного часу.
Дівчина близько пів року проживала у квартирі разом зі своїм хлопцем. Сусіди характеризують пару як спокійну та неконфліктну. Кажуть, чоловік спілкувався з мешканцями будинку та займався ремонтом автомобілів.
За словами одного із сусідів, вранці хлопець прокинувся та виявив дівчину без ознак життя. Він розповів правоохоронцям, що вона лежала так само, як заснула.
На місце викликали медиків, які констатували смерть 18-річної лучанки.
Водночас напередодні трагедії пара, ймовірно, могла вживати алкоголь. Чи має це якийсь стосунок до смерті дівчини, наразі невідомо.
Як повідомили у поліції, ознак насильницької смерті на тілі не виявили. За попередньою інформацією, смерть могла бути природною. Також відомо, що дівчина мала проблеми зі здоров’ям, які, ймовірно, могли стати причиною смерті.
Остаточну причину смерті встановлюють правоохоронці.