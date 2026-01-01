«Я в лісі, як в своїй хаті»: волинянка з 5 років не пропустили жодного грибного сезону. ВІДЕО

із Піщі на Волині понад усе любить ліс, тихі прогулянки і сезон грибів.Жінка каже, що знає місцеві ліси майже як власну домівку: пам'ятає, де ростуть маслюки, рижики, білі гриби та зеленички. Про це йдеться у сюжетіЦього року, розповідає, грибів у звичних місцях менше, однак без лісу свого життя не уявляє.Зібране жінка маринує, сушить, заморожує і додає у страви. Іноді на збір витрачає цілий день і знає чи не кожне дерево у лісі поруч з домом. Починаючи з п'ятирічного віку волинянка не пропустила жодного грибного сезону.