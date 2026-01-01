У Луцьку «липові» педагоги отримали 1,7 мільйона зарплати, судитимуть керівництво ліцею

В обласному центрі Волині фіктивним асистентам вчителів нарахували понад 1,7 млн грн зарплати. Посадовці одного з ліцеїв Луцьку постануть перед судом.Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.Серед обвинувачених – керівництво, секретар та вчитель навчального закладу. Вони налагодили механізм оформлення на роботу осіб, які фактично не виконували своїх обов’язків і не з’являлися на робочих місцях, серед них і ті, які використовували свої посади як можливість отримати відстрочку від призову. За такою схемою до ліцею оформили 12 «працівників».Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції та слідчі Луцького райуправління поліції, схему фіктивного працевлаштування, здебільшого, використовували для «бронювання» чоловіків призовного віку. Через внесення недостовірних даних до відповідних державних систем вони отримували відстрочку від призову під час воєнного стану.Окрім того, «працевлаштовані» отримували заробітну плату та премії, частину яких передавали організаторам схеми. Насправді ж ці люди працювали у різних сферах – від торгівлі до сфери послуг, і не мали жодного відношення до освітнього процесу.Унаслідок реалізації цієї схеми 12 осіб було на папері працевлаштована до навчального закладу. Їм було нараховано та виплачено понад 1,7 млн грн заробітної плати, з яких майже 1 млн грн псевдовчителі перерахували безпосередньо на банківський рахунок фігурантів справи.У серпні п’ятьом учасника організованої групи – директору, двом заступникам, секретарю та вчителю ліцею – повідомили підозри. Нині обвинувальний акт стосовно них скеровано до суду ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою), ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.366 (Службове підроблення) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Волинська обласна прокуратура.Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.