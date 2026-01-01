Викрито розкрадання 37,7 млн на будівництві фортифікацій

Правоохоронці викрили розкрадання понад 37,7 млн грн, виділених Львівській ОВА на зведення фортифікаційних споруд у Сумській області.Підозру оголосили чотирьом особам - експосадовцю ОВА, фахівцю з технічного нагляду та двом представникам підрядної організації. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу ДБР.Так, у лютому-березні 2024 року Кабінет Міністрів виділив Львівській ОВА понад 708 млн грн із резервного фонду бюджету на зведення фортифікаційних споруд та смуг оборони на Сумщині.Посадовець залучив фахівця з технічного нагляду та представників підрядника. Спільно вони завищували вартість матеріалів і обсяги робіт та оформлювали фіктивні акти їх виконання. Частину отриманих бюджетних коштів повертали посадовцям як "відкати".Загалом задокументували п’ять епізодів під час будівництва двох опорних пунктів і трьох захисних смуг. Збитки на понад 37,7 млн грн підтвердили експертизами.Фігурантам повідомили про підозру в привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах та співучасті у цьому злочині за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.Підозрюваних вже відправили під варту. На їхнє майно наклали арешт.Раніше Господарські суди Сумської та Дніпропетровської областей задовольнили 25 позовів щодо стягнення 304,5 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій на Сумщині. Мова про повернення авансових коштів та штрафні санкції через невиконання підрядником договірних зобов’язань.Додамо, фортифікаційні споруди суттєво знижують можливості наступу російської армії, проте Україна не вчиться на помилках і ігнорує такі можливості. Так, у Сумській області декілька місяців валялися "зуби дракона", в результаті – та територія майже окупована.