У водоймах Волин продовжує падати рівень води

На Волині через брак дощів фіксують зниження рівня води в річках, озері Світязь та Хрінницькому водосховищі.Інформацію про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області за період з 29 вересня по 06 жовтня 2026 року опублікували на сторінці офісу.Протягом звітного тижня на території Волинської області спостерігалась мінливо хмарна погода, переважно без опадів.Температура повітря становила від +6°С до +11°С вночі та від +7°С до +19°С вдень. Вітер змінних напрямків – 1-5 м/с.За вересень по області в середньому випало 44 мм опадів, що становить 72% середньомісячної норми (61 мм).Рівень води у верхньому б’єфі Хрінницького водосховища, гребля якого розташована на р. Стир Рівненської області і яке має вплив на рівневий режим річки в межах Волинської області не змінився, у нижньому б’єфі знизився на 15 см.Протягом тижня на річках області спостерігалось зниження рівнів води. На річці Прип’ять рівень води знизився, в середньому, на 1 см, на річці Стохід - на 2 см, на р. Стир - , в середньому, на 4 см, на річці Західний Буг - на 6 см. На озері Світязь, протягом тижня, рівень води знизився на 2 см.Аналітично-диспетчерським центром (АДЦ) РОВР у Волинській області здійснюється щоденний обмін інформацією про гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в області з Волинським обласним центром з гідрометеорології, управлінням ДСНС України у Волинській області, про рівневий режим у Хрінницькому водосховищі з Демидівською РДА, Хрінницькою ГЕС, а також з іншими зацікавленими організаціями.