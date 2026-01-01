Чи очікувати магнітні бурі 7 жовтня: прогноз





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У середу, 7 жовтня, сонячна активність може поступово знизитися, проте геомагнітна ситуація залишиться неспокійною. У ці дні також можливі магнітні бурі та окремі геомагнітні коливання, хоча їхня інтенсивність поступово зменшуватиметься.



Загалом початок тижня мине на тлі підвищеної сонячної активності. Людям, чутливим до змін погоди та геомагнітної обстановки, у ці дні варто уважніше ставитися до свого самопочуття, уникати надмірних навантажень і, по можливості, більше відпочивати.



Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 7 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується.Про це повідомляє ТСН. У середу, 7 жовтня, сонячна активність може поступово знизитися, проте геомагнітна ситуація залишиться неспокійною. У ці дні також можливі магнітні бурі та окремі геомагнітні коливання, хоча їхня інтенсивність поступово зменшуватиметься.Загалом початок тижня мине на тлі підвищеної сонячної активності. Людям, чутливим до змін погоди та геомагнітної обстановки, у ці дні варто уважніше ставитися до свого самопочуття, уникати надмірних навантажень і, по можливості, більше відпочивати.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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